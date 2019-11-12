"ابني البدري".. حملة لرعاية الأطفال المبتسرين في مصر

أطلقت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال حملة "ابني البدري" (الطفل المبتسر) التي تهدف إلى تقليل معدلات الولادات المبكرة في مصر وتحسين صحة الأطفال المبتسرين ودعم ذويهم.



وستتم إضاءة برج القاهرة باللون الأرجواني احتفالا بهذا اليوم، أسوة بما يتم بدول العالم.

وتنظم الجمعية حزمة من الفعاليات التوعوية والعلمية والمجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بصحة الأم والطفل والمرتبطة بالولادات المبكرة، حيث تصل معدلات الولادة المبكرة في مصر من 18 إلى 20%، وتتسبب في 47% وفيات من حديثي الولادة، كما أنها أحد أهم أسباب الإعاقة في الاطفال في مصر.

والولادات المبكرة تعدّ من أهم المشاكل الصحية التي تواجه الأمهات والأطفال ومن أسبابها الآتي:

-سوء التغذية عند الحامل.

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-الحمل المتعاقب.

-الارتفاع الكارثي لمعدلات العمليات القيصرية الاختيارية.

-الزواج المبكر وزواج القصر.

وتتبنى الحملة رعاية "الحضن الدافئ" كأساس للرعاية المثلى للمبتسرين سواء بالحضانة أو المنزل ولمدة 3 أشهر.

وسيتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بشكل موسع على مدى أسبوع يشمل جلسات حوارية وبرامج علمية واحتفالية للأطفال المبتسرين وذويهم.

كما سيتم تنفيذ برنامج علمي في محافظات القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ، للوقوف على آخر المستجدات العلمية في شأن الرعاية الطبية المثلى للمبتسرين، والتحاور مع أطباء النساء والتوليد عن آليات المباعدة بين الحمل وخفض الولادات القيصرية.