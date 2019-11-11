

مقادير كيكة جوز الهند بالشوكولاتة

- دقيق : كوب

- الكاكاو : 3 ملاعق صغيرة

- الزبدة : 250 غراماً (مذوبة)

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- جوز الهند : ربع كوب طريقة تحضير كيكة جوز الهند بالشوكولاتة في وعاء اخلطي الدقيق، الكاكاو، السكر، خلاصة الفانيليا والزبدة.

أضيفي البيض ثمّ اخفقي جيّداً حتّى تمتزج المكوّنات وتتشكّل عجينة متماسكة.

اسكبي العجين في قالب كيك ثمّ اخبزيه لمدّة 30 دقيقة.

زيّني وجه الكيك بجوز الهند. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كوكيز جوز الهند تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشيكولاتة بجوز الهند

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة جوز الهند بالشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.