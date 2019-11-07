إليزابيث الثانية تتخلى تتخلى عن جزء من أناقتها لأجل "الحيوان"

أكد قصر بكنغهام في بريطانيا، أن الثياب الجديدة التي ستصمم من أجل الملكة إليزابيث لن تُصنع بعد الآن من الفرو الطبيعي، في خطوة لاقت ترحيبا من نشطاء حقوق الحيوان، وستصنع أزياء الملكة إليزابيث (93 عاما)، في المستقبل من الفرو الصناعي، لكنها لن تتخلص من الملابس القديمة المزينة بالفرو الطبيعي، حيث أوضح المتحدث باسم قصر بكنغهام "عند تصميم ثياب جديدة للملكة سيكون أي فرو مستخدم صناعيا".

وأضاف "لا نعني بذلك أن الفرو الموجود في الثياب القديمة سيُستبدل أو أن الملكة لن ترتدي الفرو مجددا أبدا. ستواصل الملكة ارتداء الملابس الموجودة في خزانة ثيابها".

والتُقطت صور للملكة إليزابيث على مر السنين؛ وهي ترتدي ملابس مصنوعة بالكامل من الفرو وأخرى مزينة به، منها أوشحة للمساء وقبعات ومعاطف شتوية، ورحبت منظمة بيتا المدافعة عن حقوق الحيوان بالخطوة التي أعلن عنها قصر بكنغهام.

ويأتي القرار بعد خطوات اتخذتها دور أزياء عدة بالتوقف عن استخدام الفرو الطبيعي وتحسين المعايير الأخلاقية التي تراعي البيئة مع زيادة وعي المستهلكين فيما يتعلق بالبيئة وحقوق الحيوان.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

المعطف المزين بالفرو لإطلالة راقية في شتاء

2019 إطلالات مميزة بالملابس المنقطّة تناسب الحجاب