شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل العين الشائعة فى كبار السن.. التحكم فيها مبكرا يمنع المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد نجد أن معظم كبار السن يجدون صعوبة في القراءة بوضوح دون نظارات، ولكن هل تساءلت يوما لماذا مع تقدمنا ​​في العمر ، يتغير جسمنا مما يؤثر على رؤيتنا أيضًا، وبالتالي نطور بعض مشكلات الرؤية.

ولكن وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" حتى الأطفال هذه الأيام يعانون مع ضعف البصر واضطرابات العين بسبب سوء التغذية والاستخدام المفرط للأجهزة الذكية، التى تنبعث منها أشعة ضارة تضر بالأعصاب البصرية التي تؤدي إلى فقدان البصر.

وبالنسبة لكبار السن هناك العديد من أسباب ضعف صحة العين التي نحتاج إلى تجنبها، و فيما يلي مشاكل العين الشائعة الموجودة لدى كبار السن.

إعتمام عدسة العين

أعراضها تتمثل فى الرؤية الضبابية ، وصعوبة في القراءة ، وهج في الضوء الساطع ، وصعوبة أثناء القيادة ورؤية مزدوجة في بعض الأحيان، وإعتام عدسة العين هو السبب الأكثر شيوعا لضعف البصر لدى كبار السن، لا توجد أدوية متوفرة لعلاج إعتام عدسة العين فقط من خلال الجراحة.

Advertisements

الجلوكوما

هي اضطراب يؤدي ضغط العين المتزايد إلى تلف الأعصاب في العين، إذا لم يتم تشخيصه في الوقت المحدد، يمكن أن يكون هذا الضرر لا رجعة فيه. نظرًا لأن هذا الشرط في البداية ليس له أي أعراض، فإنه لا يتم تشخيصه، لذلك ، يجب إجراء فحوصات دورية للعين من قبل طبيب عيون في جميع من هم فوق سن 50 عامًا.

اعتلال الشبكية السكري

مرض السكري سببه مشاكل في الرؤية، يمكن أن يحدث في أي مريض سكري، في اعتلال الشبكية السكري ، هناك تكاثر في الأوعية الدموية غير الطبيعية على شبكية العين، مما يتسبب في تلف الشبكية، لذا يجب أن يخضع مريض السكر لفحوصات دورية للعين.

التشخيص المبكر والعلاج السريع بالليزر مفيد في إيقاف تطور اعتلال الشبكية السكري.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)

الضمور البقعي المرتبط بالعمر هو اضطراب في الشبكية يؤدي إلى فقدان تدريجي للبصر لدى كبار السن، العلاجات مثل الفيتامينات بجرعة عالية وإجراءات الليزر في بعض الحالات تكون مفيدة في تأخير تقدمه، ويجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا زيارة طبيب العيون على الأقل مرة واحدة في السنة.