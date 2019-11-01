شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتخفيف ألم عرق النسا.. منها الكمادات الساخنة والباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرق النسا من الأمراض الشائعة التى تسبب ألم شديد على طول العصب الوركى من أسفل الظهر إلى الأرداف، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح لتخفيف ألم عرق النسا، وفقاً لموقع "Doctor".



الم عرق النسا

ما هو عرق النسا؟

هو الألم أو الانزعاج المرتبط بالعصب الوركي، والذي يمتد من أسفل الظهر حتى أسفل الساقين والقدمين، وهو أطول عصب في الجسم، حيث يحدث الألم عندما يكون هناك ضغط على العصب الوركي أو تلفه.

اسباب عرق النسا

قد يكون هناك عدد من العوامل المختلفة التي تسبب الألم، والسبب الأكثر شيوعًا لعرق النسا هو مرض الديسك أو الانزلاق الغضروفى، ولكن هناك أسباب عديدة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بعرق النسا:

-مرض القرص التنكسي القطني.

-تضيق العمود الفقري القطني.

-الانزلاق الفقاري.

-متلازمة الكمثري.

-أورام العمود الفقري.



عرق النسا

نصائح لعلاج عرق النسا1-كمادات ساخنة وباردة لتخفيف آلام عرق النسا

يمكن أن يؤدي استخدام مزيج من الكمادات الساخنة والباردة إلى المساعدة في تخفيف الألم، يمكن للكمادات الباردة أن تقلل الالتهاب، المرتبط بألم العصب الوركي، بينما تساعد الحرارة على زيادة تدفق الدم إلى هذه المنطقة، لذا فإن التناوب بين البرودة والحرارة يمكن أن يعطي نتائج إيجابية في الحد من الألم والالتهابات.

- ابدأ بكمادات باردة على المنطقة المؤلمة لمدة تصل إلى 20 دقيقة على مدار اليوم وذلك عدة مرات في اليوم، استخدم علبة ثلج أو مجموعة من البازلاء المجمدة ملفوفة في منشفة نظيفة لدقائق قليلة.

- قم بالتناوب مع كمادات ساخنة.

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-بعد يومين إلى ثلاثة أيام، قم باستخدام الكمادات الساخنة على المناطق التي تسبب لك الألم، إذا كنت لا تزال تشعر بالألم ، فحاول التناوب بين الكمادات الدافئة والباردة.

2- تمارين التمدد لأسفل الظهر

يمكن أن تساعد تمارين التمدد لأسفل الظهر على تخفيف ضغط العصب الوركى، حاول الاحتفاظ بوضعية التمدد لمدة 30 ثانية على الأقل.

يمكنك القيام بتمدد الركبة حتى الصدر للمساعدة في تقليل تهيج العصب الوركي وتحسين مرونة أسفل الظهر، ويمكنك أن تجرب تمارين التمدد التالية:

- استلق على ظهرك على حصيرة مع وضع قدميك بشكل مستقيم.

- حافظ على استرخاء الجزء العلوي من جسمك وثني ركبتك اليمنى لأعلى مع التنفس بعمق.

- ثبت يديك خلف الفخذ واسحبه برفق نحو صدرك بقدر ما هو مريح.

- حافظ على الساق الأخرى مسطحة على السطح.

- استمر بهذا الوضع لمدة 20 ثانية مع أخذ أنفاس عميقة يتم التحكم بها، ثم اخفض ساقك برفق.

-قم بتبديل الساقين وكرر هذا التمرين لكل ساق 3 إلى 5 مرات.

3- التدليك أو المساج

لن يساعد التدليك على استرخاء العضلات في ظهرك فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف المناطق المتأثرة بالعصب الوركي، مع تحسين تدفق الدم أيضًا، ويمكن استخدام الزيوت الطبيعية لعلاج آلام الأعصاب مثل: زيت السمسم.

4- اليوجا

أفادت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة الذين مارسوا اليوجا لمدة 16 أسبوعًا انخفضت معدلات الألم لديهم بنسبة 64 %.