شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء واحد فقط متعلق بالحبل السرى للجنين ينقذ آلاف الرضع من الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل " البريطانية أن التأخير فى قطع الحبل السري للجنين بعد عملية الولادة لمدة دقيقتين فقط يسمح لكامل كمية الدم الغني بالخلايا الجذعية بالتدفق من الأم إلى الطفل بعد الولادة، وإعطاء دفعة منقذة للحياة لجهاز المناعة للطفل، وفق ما وجده عد من الخبراء البريطانيين والأستراليين.





وأوضح الأطباء أن هذه العملية يمكن أن تنقذ حياة 1500 رضيع كل عام، وذلك لأن الدم الغني بالخلايا الجذعية يمكن أن يعزز جهاز المناعة لدى الطفل.

ووجد الأطباء البريطانيون والأستراليون أن هذا التأخير يسمح لكامل كمية الدم الغني بالخلايا الجذعية بالتدفق من الأم إلى الطفل بعد الولادة، وإعطاء دفعة منقذة للحياة لنظام مناعة الطفل مما يخفض عدد الوفيات المبكرة بين الأطفال .

وقال أندرو ويكس، أستاذ الصحة الدولية للنساء بجامعة ليفربول، إنه يمكن أن يخفض عدد الوفيات المبكرة بين الأطفال في بريطانيا من 4800 إلى 3300 حالة في السنة.

الحبل السري هو الذى يربط الطفل بالأم في الرحم، ويمتد من فتحة في بطن طفلك إلى المشيمة في الرحم، حيث يبلغ متوسط ​​طول الحبل حوالي 50 سم (20 بوصة)، لا يوجد فى الحبل السرى أى أعصاب ، لذلك لا يكون هناك ألم عند قطع الحبل بعد الولادة سواء للأم أو للجنين.

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دور الحبل السرى فى الجسم

يحمل الحبل السري الأكسجين والمغذيات من المشيمة إلى مجرى دم طفلك، ويتكون الحبل السري وفقا للموقع البريطانى "nhs" من:

1 الوريد الذي يحمل الدم الغني بالأكسجين والمغذيات من الأم للطفل.

2 الشرايين التي تعيد الدم غير المؤكسد والنفايات، مثل ثاني أكسيد الكربون ، من طفلك إلى المشيمة مرة أخرى.

هذه الأوعية الدموية مغلفة ومحمية بمواد لاصقة تدعى جيلي وارتون ، وهي مغطاة بطبقة من الغشاء تسمى السلينيوم.