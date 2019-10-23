شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الفئات من الأدوية لها تأثيرات ضارة على صحة الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن الأدوية الشائعة التى تستخدم بكثرة مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الأمعاء مما يزيد من خطر العدوى المعوية والإصابة بالسمنة.

وأوضح تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فريقا بحثيا من المركز الطبي الجامعي في جرونينجن والمركز الطبي بجامعة ماستريخت في هولندا أجرى دراسة بحثية أظهرت نتائج تقدم دليلًا على أن بعض الأدوية لها آثار جانبية مثل زيادة الوزن والاصابة بمشاكل متعددة بالجهاز الهضمى.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية السكر خاصة لعلاج النوع الثاني من السكري، لديهم مستويات أعلى من بكتيريا E. coli،كما ان المرضى الذين يستخدمون أدوية الستيرويد عن طريق الفم لديهم مستويات عالية من البكتيريا الميثانوجينية المرتبطة بالسمنة.

وأظهرت النتائج أن مرضى القولون العصبي الذين يتناولون مضادات الاكتئاب مستويات عالية من البكتيريا الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهابات المعوية.

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ودرس الباحثون عينات البراز من الأشخاص الأصحاء وذوي أعراض القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء وتبين أن هناك ثماني فئات مختلفة من الأدوية أدت إلى زيادة خطر مقاومة المضادات الحيوية لدى المشاركين في الدراسة.

الميكروبيوم الهضمي هو عدد البكتيريا التي تعيش داخل الأمعاء ، والتي تحتوي على 1000 نوع بكتيري على الأقل، أشارت العديد من الدراسات إلى أن التغيرات في الأحياء المجهرية المعوية يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض بما في ذلك السمنة ومرض السكري وأمراض الكبد.

تم العثور على عده فئات من الأدوية ليكون لها أكبر تأثير على الميكروبيوم "بكتيريا الأمعاء" منها مثبطات مضخة البروتون (PPI) ، وتستخدم لعلاج عسر الهضم ،المضادات الحيوية؛ و أحد ادوية مرض السكر.