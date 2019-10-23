النساء أكثر عرضة لالتهاب المثانة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف معهد صحي ألماني أن النساء أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب المثانة، نتيجة أن الإحليل "قناة تربط المثانة إلى خارج الجسم" لديهن أقصر، ما يتيح للجراثيم الفرصة للوصول إلى المثانة على نحو أسرع.
وقال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني: "إن أعراض التهاب المثانة تتمثل في آلام أسفل البطن وكثرة التبول، مع الشعور بآلام وحرقان أثناء التبول وعكارة البول والرائحة الكريهة له".
وأضاف: "يمكن أن يؤدي التهاب المثانة إلى مضاعفات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو مشكلات بالكلى؛ إذ يمكن أن يصاب المرء بالتهاب حوض الكلى أيضا".
ونصح المعهد باستشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت الأعراض المميزة لالتهاب المثانة مصحوبة بأعراض أخرى، مثل الحمى والغثيان والقيء وآلام في منطقة الكلى.
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