شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات طبية: الإسراف فى تناول العصائر المعلبة والمحلاة تزيد مخاطر الإصابة بالربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور محمود الشربينى أستاذ العناية المركزة بكل من مصر والمملكة المتحدة وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة بأن أحدث الدراسات الطبية والتى بلغ عددها 19 تشير إلى أن هناك علاقة كبيرة بين الإسراف فى تناول العصائر المحلاة والإصابة بأمراض حساسية الصدر التى تؤدى إلى صعوبة فى التنفس ونهجان وكحة مع تزييق بالصدر وارهاق وضعف المجهود مع مضاعفات على القلب.

وقال الشربينى -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن نسبة الإصابة بحساسية الصدر بلغت فى الكبار 37 % ، وفيما بلغت فى من هم أقل من 18 عاما تصل إلى 14%، وكذلك فى المواليد للحوامل ممن يستهلكون كميات كبيرة من العصائر المحلاة بالسكر.

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وعزى أسباب الإصابة إلى أن الإسراف فى تناول العصائر المحلاة والتى تحتوى على سكر الفركتوز الذى يؤدى إلى التأثير على جهاز المناعة والتسبب فى سلسلة من الالتهابات ينتج عنها تغيرات مرضية بالجهاز التنفسى .

وعلى صعيد آخر، أكدت دراسات طبية فى إنجلترا والدول الاسكندنافية وفرنسا وكندا أن نسب الاصابة باضطرابات كهرباء القلب خاصة الرفة الأذينية تزداد بين مرضى حساسية الصدر خاصة المزمنين.