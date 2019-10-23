اعراض سرطان الثدى وأسبابه وعلاجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي هي أورام خبيثة تنشأ عن النمو غير المنضبط للخلايا في الثدي، وهي تحدث بشكل أساسي في القنوات التي تنقل اللبن إلى الحلمة أثناء الرضاعة الطبيعية (الثديين) والثانية في الفصيصات، وهي الغدد التي تنتج اللبن، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض سرطان الثدى وعلاجه.



اعراض سرطان الثدى

اعراض سرطان الثدى

-كتلة أو ورم في الثدي.

- سماكة واحمرار الجلد فى الثدى.

-تراجع الحلمة للداخل.

-تورم الثدي أو الألم.

- ألم تحت الإبطين.

-ألم الحلمة وتصريف السوائل.

-تورم أو كتل في العقد الليمفاوية تحت الإبط.

-تصبغ وتقشير الجلد في المنطقة المحيطة بالحلمة.

تغير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

شكل نادر من سرطان الثدي ، سرطان الثدي الالتهابي (IBC) ، قد لا يشكل كتلة. قد تكون بعض أعراض هذه الحالة مشابهة لأعراض التهاب الثدي، مع تورم الثدي والحكة والجلد الغليظ الكثيف.



اعراض سرطان الثدى

اسباب سرطان الثدى

يمكن أن يتطور سرطان الثدي في أي عمر، لكن خطر الإصابة به يزداد مع تقدم المرأة في السن.، وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي:

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-تاريخ العائلة - أقارب (أم ، أخت ، عمة) ممن أصيبوا بالمرض.

-السمنة.

-عدم ممارسة الرياضة.

-عدم إنجاب الأطفال أو عدم الرضاعة الطبيعية.

-العلاج بالأستروجين (على سبيل المثال ، بعض أنواع تحديد النسل ، والعلاج بالهرمونات البديلة بعد انقطاع الطمث).

- وراثة بعض الجينات، فهناك طفرة موروثة في جينات سرطان الثدي ، وعادة ما تكون إما BRCA1 أو BRCA2 .



سرطان الثدى

علاج سرطان الثدى

يتم علاج معظم سرطانات الثدي عن طريق إزالة السرطان جراحياً أو أكبر قدر ممكن منه، ثم استخدام واحد أو أكثر من العلاجات الأخرى لقتل أو السيطرة على أي خلايا سرطانية متبقية.

يزيل استئصال الورم الأنسجة السرطانية مع ترك أنسجة الثدي المتبقية سليمة، كما إن عملية استئصال الثدي هي عملية جراحية أكثر شمولاً ولكن يمكن أن تختلف في كمية الثدي والأنسجة المحيطة التي تمت إزالتها.

في حين أن استئصال الثدي كان في السابق العلاج المفضل حتى في سرطان الثدي في المراحل المبكرة، إلا أن المزيد من الخيارات أصبحت متاحة.

وثبت أن استئصال الورم ثم الإشعاع كان فعالا مثل استئصال الثدي في علاج العديد من سرطانات الثدي في المراحل المبكرة.

في إجراء مثل: استئصال الورم أو استئصال الثدي، قد يقوم طبيبك بإزالة بعض أو جميع الغدد الليمفاوية تحت الذراع وتقديمها للفحص المرضي لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر.

يعتمد استخدام الإشعاع والعلاج الكيميائي والعلاجات الدوائية الأخرى على المرأة وعلى خصائص السرطان وعلى مدى انتشار السرطان.