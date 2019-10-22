شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. انقص وزنك عبر منظومة دايت أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأن هناك العديد من المرضى لديهم مشقة في السفر من محافظة بعيدة مثل أسوان والاسكندرية من اجل التخسيس، من هنا جاءت فكرة انشاء منظومة "دايت اون لاين".

فقط يجب أن يكون لديك القرار في انقاص وزنك وعليك الاتصال بالمنظومة، حتى يتم تحديد النظام الغذائي المناسب لك، نظام متوازن ليس به حرمان من الطعام تماما، يتناسب مع حالتك الصحية والجسدية، وهناك ثمة خطوات للتخسيس عبر منظومة دايت أون لاين والتي تتمثل في الآتي:

- الاتصال عبر أرقام التليفونات او التواصل عبر صفحة المنظومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- التواصل مباشرة مع أحد الفريق الطبي المتخصص

- يأخذ منك الطبيب المختص مجموعة من البيانات مثل الوزن والطول والأدوية التي اتناولها، و الحالة الصحية إن كنت تعاني من أمراض الضغط أو القلب أو السكر.

- يتم وصف النظام الغذائي المخصص لك والنظام الدوائي ايضا حسب حالتك

- متابعة اسبوعية من قبل طبيب مختص

- متابعة على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع



7 خطوات للتخسيس عبر منظومة دايت اون لاين

ومن الجدير ذكره إن العامل الوراثي يلعب دور محوري في زيادة الوزن، فالأب أو الأم إذا كان إحداهما مصاب بالسمنة فالأولاد يكونون أكثر عرضه للإصابة بالسمنة بنسبة 40 %، أما اذا كان الأب والام معا لديهم سمنة فيكون اولادهم معرضين للسمنة بنسبة 80%، اما اذا كان الاب والام غير مصابين بالسمنة فسيكون الاولاد معرضين لزيادة الوزن بنسبة 7%.



كيف يمكننا تفادي الإصابة بالسمنة عبر منظومة دايت اون لاين؟

ولكي نتفادى حدوث السمنة علينا اتباع نظام غذائي منتظم وسليم، وعلينا اتباع عادات صحية سليمة، والمواعيد الصحيحة لتناول الطعام، وان نتفادى الجوع لأن حالة الجوع التي يشعر بها الانسان يكون وقتها الجسم في مجاعة بمعنى ان اول ما يدخل الي الجسم سيحول الي دهون حتى لو جزء منه، فالشعور بالجوع يضر الانسان اكثر مما ينفعه على عكس ما يعتقد كثيرون، وعبر منظومة دايت أون لاين يمكننا تفادى مشكلة الجوع عبر النظام الدوائي أو كورس التخسيس الذي يتم تناوله وفقا للحالة الصحية للمريض والذي يساعد كثيراً على قمع الشهية وعدم الشعور بالجوع وهو مكون من مواد آمنة وطبيعية جدا.

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ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التغذية العلاجية والسمنة يمكنك الاطلاع على صفحة منظومة "دايت اون لاين":

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منظومة-دايت

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