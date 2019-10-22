شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: قشور حبوب القهوة تمنع السكري من النوع الثاني والان مع التفاصيل

كشف باحثون في علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة "إلينوي" الأمريكية عن إمكانيات علاجية تحملها المركبات الموجودة في قشرة حبوب القهوة.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "السموم الكيميائية والغذائية" أنه عندما عولجت الخلايا الدهنية من الفئران بمستخلصات مائية من قشرة حبوب القهوة، ساعد مركبان من الفينولات موجودان بها، وهما "حمض البروتوكويك" و"حمض الغاليك" في علاج الالتهاب الناجم عن الدهون بالخلايا وتحسين امتصاص الجلوكوز وحساسية الأنسولين.

ويشير ذلك إلى أن استهلاك هذه المركبات كجزء من النظام الغذائي، يمكن أن يكون استراتيجية لمنع الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وقال إلفيرا غونزاليس دي ميجيا، أستاذ علوم الأغذية في كلية العلوم الزراعية والاستهلاكية والبيئية بجامعة "ألينوي" في تقرير نشره الجمعة، موقع الجامعة: "ندرس في المختبر الخاص بي المركبات النشطة بيولوجياً من الأطعمة المختلفة، ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة، وهذه المادة من حبوب القهوة كانت مثيرة للاهتمام بشكل أساسي بسبب تركيبتها".

وأضاف: "لقد ثبت أنها غير سامة، وأعطت الفينولات الموجودة بها قدرة عالية جدًا على مقاومة الأكسدة".