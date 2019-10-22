شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب فقدان البصر المفاجئ.. منها إصابة أو صدمة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث فقدان البصر بسبب مشاكل في أي وقت على طول المسار البصري من العين إلى المخ، وفقدان البصر المفاجئ هو حالة طارئة قد تحدث لأسباب عديدة منها التعرض لإصابة فى العين، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب فقدان البصر المفاجئ، وفقاً لموقع " jamanetwork".



اسباب فقدان البصر المفاجئ

تنطوي عملية فقدان الرؤية على مرور الضوء إلى العين وتحويله إلى إشارات كهربائية تتم معالجتها في الدماغ.

يدخل الضوء إلى العين ويتم تغييره إلى إشارات كهربائية بواسطة خلايا موجودة باتجاه الجزء الخلفي من العين في شبكية العين، ثم تنتقل هذه الإشارات من العينين عبر الأعصاب البصرية إلى المخ.

في المخ ، تعالج الفصوص المعلومات المرئية لفهمها، يمكن أن تتسبب المشكلات في أي نقطة على هذا المسار البصري في فقد البصر.

ما هو فقدان البصر المفاجئ

فقدان البصر المفاجئ هو فقدان البصر الذي يحدث خلال فترة من بضع ثوان أو دقائق إلى بضعة أيام.

قد تصبح الرؤية ضبابية أو غائمة، أو غائبة تمامًا، أو تتأثر بالأضواء الساطعة.

قد يتأثر جزء من مجال الرؤية أو مجال الرؤية بأكمله.

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- من المفيد تغطية عين واحدة ثم تحديد ما إذا كانت عين واحدة أو كلتا العينين قد تأثرت.

-غالبًا ما يكون فقدان البصر المفاجئ غير مؤلم ولكنه قد يرتبط بألم في العين واحمرار وصداع.

- قد يكون أي تغيير مفاجئ في الرؤية خطيرًا ، حتى لو كان يتضمن جزءًا فقط من مجال الرؤية أو يحل من تلقاء نفسه.



اسباب فقدان البصر

اسباب فقدان البصر المفاجئ

الأسباب الشائعة لفقدان البصر المفاجئ تشمل:صدمة العين، انسداد تدفق الدم من أو إلى شبكية العين (انسداد الشريان الشبكي أو انسداد الوريد الشبكي)، وسحب الشبكية بعيداً عن وضعها المعتاد في مؤخرة العين (انفصال الشبكية).

التهاب الأوعية الدموية التي تغذي العين والعصب البصري أو التهاب العصب البصري نفسه يمكن أن يسبب فقدان البصر.

يعد الانسداد المفاجئ لتدفق الدم إلى الفص القذالي من المخ (كما يمكن أن يحدث مع السكتة الدماغية) سببًا شائعًا آخر لفقدان البصر المفاجئ.

فقدان البصر المفاجئ هو حالة طبية طارئة ، ويجب على أي شخص مصاب بفقدان البصر المفاجئ أن يسعى للحصول على رعاية طبية عاجلة.