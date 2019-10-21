شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..تحليل صورة الدم الكاملة "CBC" يكشف إصابتك بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة الدم الكاملة أو (CBC)من التحاليل الهامة التى تساعد فى كشف العديد من الأمراض، وقد يكون طبيبك قد طلب منك تحليل صورة الدم الكاملة لأى سبب للاطمئنان على صحتك، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل صورة الدم الكاملة، وفقاً لموقع medlineplus.



تحليل صورة الدم الكاملة

ما هو تحليل صورة الدم الكاملة؟

صورة الدم الكاملة أو CBC هو اختبار دم يقيس العديد من الأجزاء والخصائص المختلفة للدم، بما في ذلك:

-خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين من رئتيك إلى بقية جسمك.

-خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، وهناك خمسة أنواع رئيسية من خلايا الدم البيضاء، اختبار CBC يقيس العدد الإجمالي للخلايا البيضاء في دمك، كما يقيس أيضًا فارق عدد كل نوع من خلايا الدم البيضاء.

-الصفائح الدموية، التي تساعد دمك على التجلط ووقف النزيف.

-الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين من رئتيك وبقية جسمك.

-الهيماتوكريت، وهو مقياس لمقدار دمك .

قد يشمل تعداد صورة الدم الكاملة أيضًا قياسات للمواد الكيميائية والمواد الأخرى في دمك.

يمكن أن توفر هذه النتائج لمقدم الرعاية الصحية معلومات مهمة حول صحتك العامة وخطر الإصابة بأمراض معينة.

استخدامات صورة الدم الكاملة

يعد تعداد الدم الكامل اختبارًا شائعًا للدم يتم إجراؤه غالبًا كجزء من الفحص الروتيني.

يمكن استخدام تعداد الدم الكامل للمساعدة في الكشف عن مجموعة متنوعة من الاضطرابات بما في ذلك الالتهابات وفقر الدم وأمراض الجهاز المناعي وسرطانات الدم.

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تحليل صورة الدم

أسباب إجراء صورة الدم الكاملة

قد يكون مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قد طلب إجراء تعداد دم كامل كجزء من الفحص أو لمراقبة صحتك العامة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الاختبار من أجل:

-تشخيص مرض الدم والعدوى واضطراب نظام المناعة أو غيرها من الحالات الطبية.

-تتبع اضطراب الدم الحالي.

ماذا يحدث خلال تعداد الدم الكامل

سوف يأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة دم من الوريد في ذراعك، باستخدام إبرة صغيرة.

بعد إدخال الإبرة ، سيتم جمع كمية صغيرة من الدم في أنبوب اختبار أو قارورة.

هل سأحتاج إلى عمل أي شيء للتحضير للتحليل؟

لا تحتاج إلى أي استعدادات خاصة لتحليل تعداد دم كامل.

يحسب CBC الخلايا ويقيس مستويات المواد المختلفة في دمك. هناك العديد من الأسباب التي قد تقع في مستواك خارج المعدل الطبيعي، على سبيل المثال:

قد تشير خلايا الدم الحمراء غير الطبيعية أو مستويات الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت إلى فقر الدم أو نقص الحديد أو أمراض القلب.

قد يشير انخفاض عدد الخلايا البيضاء إلى اضطراب المناعة الذاتية أو اضطراب نخاع العظام أو السرطان.

ارتفاع عدد الخلايا البيضاء قد يشير إلى وجود عدوى أو رد فعل على الدواء.