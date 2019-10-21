شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة تعرف على مراحل إجراء عملية زراعة العدسات..الدكتور أحمد المعتصم يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم التخلص من ارتداء النظارة هو حلم كل من يرتديها، لأنها تؤثر كثيراً على الشكل ومن غيرها يشعرالمريض بأنه لا يستطيع الرؤية بوضوح، وعمليات تصحيح الإبصار أصبح من السهل إجراؤها، إلا إن هناك مرضى لديهم قصر نظر شديد ولا تصلح معهم عمليات تصحيح الابصار وفي هذه الحالة لابد من زرع عدسات للعين.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصاروالمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح من خلال التقريرالتالي خطوات إجراء عملية زراعة عدسات العين لاسيما إن كثيرون يقلقون من اجراؤها، إلا إنه يؤكد أنها بسيطة للغاية ويتم اجراؤها في دقائق معدودة.



3 خطوات لتجهيز المريض قبل عملية زراعة العدسات

وفي بداية أكد الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” إن العين مثل الكاميرا بها عدسة خارجية وعدسة داخلية، العدسة الخارجية هي قرنية العين، بعض المرضى يكون لديهم قصر نظر شديد وفي ذلك الوقت يجب التدخل من جانب الطبيب على العدسة الداخلية للعين، فالعدسة الخارجية والداخلية للعين مسئولين على نزول الصورة على شبكية العين.

واوضح إن هناك عدسات مخصصة لعمليات المياة البيضاء والتي يتم استبدال عدسة العين بالعدسة الجديدة، وهناك مريض لديه سماكة القرنية ضعيفة ولديه قصرنظر شديد فلابد من زراعة عدسة العين له لافتاً إن العدسات أما عدسات عادية تعالج قصر النظر فقط، أو عدسات "توريك" وهي التي تعالج الاستجماتيزم.



5 معلومات هامة حول عملية زراعة العدسات

ونصح الدكتور أحمد المعتصم المريض إذا كان أقل من 40 عاما وعدسته الطبيعية جيدة من الممكن أن يتركها ويتم زراعة فوقها عدسة أخرى، وإذا كان لديه قصر نظر شديد أو سماكة القرنية لديه ضعيفة أو القرنية لا تصلح لعمليات تصحيح الابصار في هذه الحالات أنصح بزراعة عدسات العين على الفور خاصة أنها عملية امنة ونتائجها ممتازة.

* خطوات اجراء عملية زراعة العدسات:

وأشارالدكتور احمد المعتصم انه قبل إجراء عملية زراعة العدسات يجب أن يتوقف المريض عن ارتداء العدسات اللاصقة قبل العملية ب3 أو 4 أيام، وبعد ذلك يتم فحص المريض ويجب التأكد إن نظره ثابت فبعض المرضى نظرهم متغير وخاصة المرضى من عمر 18 عاما، ويتم قياس سماكة القرنية بواسطة اشعة البنتاكام والتي تقيس سطح القرنية الامامي والخلفي وتحدد إذا كانت القرنية سليمة أم تالفة مثل المرضى المصابون بالقرنية المخروطية.

اما عن خطوات اجراء عملية زراعة العدسات فأكد الدكتور أحمد المعتصم ان العملية تمر بالعديد من الخطوات وهي:

- استخدام مخدر عبارة عن مجموعة من القطارات اذا كان المريض هادىء، اما اذا كان المريض يخاف ويشعر بالقلق فأعطي له حقنة تخدير حول العين.

- المميز في هذه العملية انها تتم عن طريق فتحات صغيرة للغاية وفي خلال يومين تلتحم، والعدسات التي يتم زرعها هي عدسات لينة بمعنى انه يمكن ثنيها وادخالها ثم تفرد داخل العين لذا فيتم ادخالها خلال فتحة صغيرة للغاية.

- اذا كان المريض مصاب بالاستجماتيزم لابد ان اضع علامات على سطح القرنية حتى عندما يتم ادخال العدسة يتم تحريكها بالشكل الذي نقضي به تماما على الاستجماتيزم.

وأوصي الدكتور أحمد المعتصم المريض بوضع بعض القطرات بعد العملية تحتوي على مضاد حيوي ومواد ضد الاتهاب، وشدد على عدم ملامسة العين أو يدخل ماء بداخلها لان العين لا تزال مفتوحة في أول 3 أو 4 أيام.

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