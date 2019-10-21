شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعات الزائدة من الدواء قد تؤدى إلى متلازمة السيروتونين.. اعرف ما هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيروتونين هو هرمون ينتجه الجسم يتيح التواصل بين خلايا الدماغ وغيرها من خلايا الجهاز العصبي، وبسبب وجود كميات قليلة جدًا من السيروتونين في الدماغ، يمكن للشخص أن يعاني من مرض مثل الاكتئاب، فيمكن أن تكون الحركة غير الطبيعية في خلايا الأعصاب علامة على متلازمة السيروتونين.

وترتبط متلازمة السيروتونين وفقًا لتقرير موقع "WebMD" بتناول الكثير من الأدوية وتغير جرعتها، ويزيد الخطر عندما تتناول دواءين أو أكثر أو مكملات في وقت واحد، فعندما تبدأ الدواء أولاً أو تزيد الجرعة يتم إفراز السيروتونين بشكل غير عادي داخل الجسم.

إعادة ما يعانى الأشخاص الذين يصابون بمتلازمة السيروتونين من الأعراض خلال 6 ساعات، ويحدث الشفاء عندما يتوقفون عن تناول الدواء الذي يسبب الأعراض.

الأدوية التالية يمكن أن تسبب متلازمة السيروتونين:

عقاقير مضادة للاكتئاب.

أدوية الصداع النصفي.

مسكنات الألم.

أدوية الحموضة.

المكملات الغذائية.

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أعراض متلازمة السيروتونين

غالبًا ما تبدأ أعراض متلازمة السيروتونين في غضون ساعات من تناول دواء جديد ما يؤثر على مستويات السيروتونين بالجسم، ويحدث هذا عادة عندما يكون هناك زيادة مفاجئة في جرعة الدواء أو المكمل، وتشمل أعراضها:

الارتباك أو الخفقان.

الطفح الجلدي على الجلد.

الصداع.

الغثيان.

الإسهال.

زيادة نبضات القلب أو سرعة ضربات القلب.

ارتجاف أو اهتزاز الجسم.

التعرق الشديد.

في الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الوفاة.

علاج متلازمة السيروتونين

الحل الأكثر طبيعية للسيطرة على هذه المتلازمة التوقف عن تناول الدواء على الفور واستشارة الطبيب للحصول على الأدوية البديلة، يحتاج الأشخاص الذين لديهم أعراض شديدة لمتلازمة السيروتونين إلى زيارة الطبيب على الفور، وإذا كنت تتناول أي دواء عالي الطاقة، فاحرص على التحقق من تأثيره على الجسم.