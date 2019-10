تعرف على قيمة ثروات أفراد عائلة كيم كارداشيان الأشهرى والأغنى في العالم

تحظى عائلة كاردشيان بكل أفرادها بشعبية وجماهيرية كبيرة، كما أنهم يعتبرون ضمن قائمة الأشهر والأغنى فى العالم، ورغم أن كيم كارداشيان كانت أول من اكتسب النجومية والشهرة من العائلة إلا أنها ليست صاحبة الثروة الأعلى بينهم، وفى تقرير نشره موقع "BUZZFEED" كشف قيمة ثروات أفراد عائلة جينر.

ثروة كورتنى كاردشيان.. 35 مليون دولار

تبلغ ثورة كورتنى كاردشيان الصافية 35 مليون دولار، وتأتى أموال كورتنى من راتبها فى برنامج تليفزيون الواقع "Keeping Up With The Kardashians"، ووفقًا لـ Vogue ربما تعمل كورتنى على خط تجميلى خاص بها.

40 مليون دولار قيمة ثروة كلوى كاردشيان

ثروتها من خط جمال خاص بها، ومن برنامج "Keeping Up With The Kardashians"، وعدد من المصادقات مثل عندما رعت شركة أمازون حفل معمودية نجلها.

ثروة كيندل جينر.. 30 مليون دولار

تبلغ ثروة كيندل الصافية 30 مليون دولار، ووفقا لفوربس فإن كيندل هى الموديل الأعلى ربحًا في العالم بعد كسب 22.5 مليون دولار في عام 2018 وحده، كما أنها تجنى الأموال من الدعايا وبرنامج "Keeping Up With The Kardashians".

ثروة كريس جينر.. 60 مليون دولار

وتبلغ ثروة كريس جينر، والدتهم الصافية 60 مليون دولار، وهى المنتج المنفذ لبرنامج تليفزيون الواقع "Keeping Up With The Kardashians"، ولها الفضل فى تنسيق صفقات بناتها الإعلانية وأعمالهن.

كايتلين جينر.. 100 مليون دولار

رغم أنها قليلة الظهور مقارنة بكيم وكيندل إلا أن ثروة كايتلين الصافية تبلغ 100 مليون دولار، بفضل مذكراتها "أنا كيت، أسرار حياتى".

ثروة كيم كاردشيان.. 350 مليون دولار

تقدر ثروة كيم كاردشيان لـ350 مليون دولار، ووفقًا لفوربس يأتى الجزء الأكبر من ثروتها من شركة مستحضرات التجميل KKW Beauty التى يبلغ عمرها عامين، والتى حققت مبيعات أكثر من 100 مليون دولار في عام 2018.

كيلى جينر هى الأغنى.. مليار دولار

قدرت مجلة فوربس ثروة كيلى جينر بنحو مليار دولار، إذ قدرت قيمة شركتها لمستحضرات التجميل بـ800 مليون دولار، وأشارت إلى أن لديها نحو 100 مليون دولار من أعمالها فى الأزياء، إلى جانب رواتبها التليفزيونية.

