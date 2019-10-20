دوقة ساسكس تصف العيش كأم تحت أضواء إعلامية كثيفة بالـ "صعبة جدا"

وصفت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، العيش كأم تحت أضواء إعلامية كثيفة بالـ"صعبة جدا"، وذلك بعد إنجابها ابنها آرتشي في مايو/أيار الماضي بعد زواجها من الأمير هاري في 2018. وخلال حديث لقناة "آي تي في" التلفزيونية قالت ماركل: "لم يسأل كثر إذا ما كنت على ما يرام"، وأضافت "عدد قليل جدا من الأشخاص سألني إذا كنت بخير".
وجاءت تعليقات ماركل بعدما رفعت مع زوجها الأمير هاري دعوى قضائية مؤخرا على صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية بسبب خرقها الخصوصية، فيما ذكر هاري بملاحقة والدته الراحلة الأميرة ديانا من جانب الصحافة، وقال هاري للقناة التلفزيونية إن ذكريات الأحداث التي حدثت لوالدته "جرح متقيح".
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وأضاف "كوني جزءا من هذه العائلة وتأديتي هذا الدور وهذه الوظيفة، في كل مرة أرى فيها كاميرا في كل مرة أرى فيها وميضا، كل ذلك يعيدني إلى الوراء".
وكانت الصحافة البريطانية رحبت في البدء بماركل لكن التغطيات اللاحقة أصبحت معادية بشكل متزايد مع نشر الصحف الشعبية قصصا عن عائلتها الأمريكية وشائعات عن انشقاقات في القصر.
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