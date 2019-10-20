تقارير طبية تؤكد تفشي "مرض إكس" قد يقتل 80 مليون شخص في غضون ساعات

أفادت تقارير جديدة بأن تفشي مرض شبيه بالإنفلونزا قد يؤدي إلى حدوث وباء يقتل 80 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. ويبحث العلماء حاليا عن لقاحات يمكنها مكافحة الأمراض المعدية غير المعروفة ومسببات الأمراض غير المعروفة. وأطلق العلماء نداء للمساعدة في منع اندلاع ما يسمى بـ"المرض الفتاك" المعروف باسم "مرض إكس"، وقال تحالف ابتكارات التأهب للوباء (CEPI)، إنه يدعم المنصات القادرة على تطوير لقاحات لمكافحة هذا التهديد.

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وصرح ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة: "إننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين، ونحن بحاجة إلى الاستثمار في تقنيات المنصات التي يمكن استخدامها للاستجابة السريعة لظهور مسببات الأمراض ذات الإمكانية الوبائية".

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وأضاف: "لهذا السبب يعزز التحالف تمويله لتقنيات المنصات التي يمكن استخدامها في صنع اللقاحات وغيرها من المضادات المناعية في غضون أسابيع وشهور، بدلا من سنوات".

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