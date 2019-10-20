فوائد استيقاظك مبكراً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2019 09:36 صباحاً - الأمومة مرهقة خاصة عند وجود مولود في المنزل، فساعات النوم غير مضمونة للأم والمولود، ولكن سرعان ما سيكبر هذا المولود ويعود النظام للمنزل، فماذا ستفعلين حينها؟ هل تخلدين للفراش للحصول على مزيد من ساعات النوم كي تعوضي ما خسرته في الفترة السابقة؟ أم تستيقظين لتستقبلي يومك باكراً؟

إن كنت تريدين تحقيق سعادة شخصية تكبر وتشمل جميع أفراد أسرتك، فاحرصي على الاستيقاظ مبكراً، خاصة عند الساعة الخامسة صباحاً يومياً. لا فرق في أيام الأسبوع العادية أو عطلة نهاية الأسبوع، عوّدي نفسك على الاستيقاظ عند الساعة الخامسة صباحاً يومياً وتعرفي إلى الفوائد...

فائدة الاستيقاظ مبكراً

وقتك ملكك

لا داعي للسرعة والعجلة، فأنت في هذا التوقيت تسيطرين على كل شيء، تناولي فطورك بتروٍ، جهزي حاجياتك لليوم واحتياجات أطفالك، فالوقت ملكك فلا تستعجلي.



مارسي التمارين الرياضية

مهما كانت التمارين بسيطة، إلا أنها تعتبر بداية ممتازة ليومك، فهي تمدك بالحيوية والنشاط بسبب تدفق الدم بجسمك.

العبادات

هذا الوقت الصباحي الهادئ هو وقت مثالي للعبادة، فاكثري من قراءة القرآن والصلاة.

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التأمل

الهدوء سيجعلك تتأملين، وقد تولد لديك الكثير من الأفكار فيما يتعلق بعنايتك ببيتك، وضع لائحة بالمهام التي تريدين إنجازها والكثير غير ذلك.

التهذيب الذاتي

الاستيقاظ باكراً هو أحد طرق التهذيب الذاتي، فأنت تعودين بدنك على مطاوعتك، وتدربينه على الاستجابة، وهذا لن يحدث إلا بالاستمرارية التي ستعلمك قوة الإرادة.

ولكن كيف بإمكانك الاستيقاظ مبكراً دون أن تشعري بالتعب؟

نصائح للاستياقظ مبكراً