شكرا لقرائتكم خبر عن متى تأخذ القرار بإزالة اللحمية؟ تعرف على أسباب تورمها المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأطفال والبالغين من مشكلة اللحمية وما يصاحبها من صعوبة فى التنفس والشخير أثناء النوم، مما يضطرهم لإجراء عملية جراحية لإزالتها فى حاله تفاقم أعراضها .

وتحمل اللحمية اسم علمى يسمى "الأدينويدات " وهى عبارة عن قطعة من النسيج تقع في الجزء الخلفي من ممر الأنف مثل اللوزتين، تساعد اللحامات في الحفاظ على صحة الجسم عن طريق الاصطياد للبكتيريا الضارة أو الفيروسات التي نتنفسها أونبتلعها، وفقا لموقع" kidshealth".

اللحمية تقوم بعمل مهم وهو محاربة العدوى خصوصا للأطفال الرضع والصغار لكنها تصبح أقل أهمية مع التقدم ​​في السن والجسم يطور طرقًا أخرى لمحاربة الجراثيم تبدأ الأدينويدات عادة بالانكماش بعد سن الخامسة وتختفي عمليا في سن المراهقة.

نظرًا لأن اللحمية تمسك بالجراثيم التى تدخل الجسم، فإن النسيج الخاص باللحمية يتضخم أحيانًا بشكل مؤقت لأنه يحاول محاربة العدوى الحساسية يمكن أيضا أن تجعلها تكبر.

قد يصل الأمر إلى تورمها والتهابها بشكل مستمروهو ما يدفع الاطباء لأخذ قرار إزالتها مع اللوزتين في نفس الوقت.





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ما هي علامات وأعراض اللحمية ؟

صعوبة في التنفس عن طريق الأنف.

تنفس عن طريق الفم مما قد يؤدي إلى جفاف الشفاه والفم.

تغير فى الصوت.

رائحة الفم الكريهة

توقف عن التنفس لبضع ثوان أثناء النوم مما قد يؤدي إلى الشخير والنوم المضطرب.

التهابات الأنف أو الجيوب الأنفية المزمنة.