شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم الدم حالة خطيرة تهدد الحياة تعرف على أسباب الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسمم الدم هو عدوى خطيرة في مجرى الدم نتيجة لعدوى بكتيرية في أماكن أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو الجلد والتى تشق طريقها وتنقل سمومها عبر مجرى الدم إلى الجسم بأكمله.

تسمم الدم يمكن أن تصبح مهددة للحياة بسرعة يجب أن يعالج في المستشفى فإذا تركت تلك الحالة دون علاج ، يمكن أن تتطور تسمم الدم إلى تعفنه.

تسمم الدم ليس نفس حاله تعفن الدم، وفقا لما ذكره موقع" healthline"، تعفن الدم من المضاعفات الخطيرة لتسمم الدم، التسمم يسبب الالتهابات في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يسبب هذا الالتهاب جلطات الدم ويمنع الأكسجين من الوصول إلى الأعضاء الحيوية ، مما يؤدي إلى فشل الأعضاء.

عندما يحدث الالتهاب مع انخفاض شديد في ضغط الدم ، يطلق عليه الصدمة الإنتانية وهى قاتلة في كثير من الحالات.

تسمم الدم الناجم عن عدوى في جزء آخر من الجسم، هذه العدوى عادة شديدة يمكن أن تؤدي أنواع كثيرة من البكتيريا إلى تسمم الدم أكثر الأمراض شيوعا التي تؤدي إلى تسمم الدم هي:

التهابات المسالك البولية.

التهابات الرئة ، مثل الالتهاب الرئوي.

التهابات الكلى.

الالتهابات في منطقة البطن.

تدخل البكتيريا من هذه العدوى إلى مجرى الدم وتتضاعف بسرعة ، مسببة أعراضا فورية.

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الأشخاص الموجودون بالفعل في المستشفى لشيء آخر ، مثل الجراحة ، يكونون أكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم يمكن أن تحدث التهابات ثانوية أثناء التواجد في المستشفى غالبًا ما تكون هذه الالتهابات أكثر خطورة لأن البكتيريا قد تكون بالفعل مقاومة للمضادات الحيوية، وهناك فئات أيضا معرضون للإصابة بتسمم الدم وهم:

المصابين بجروح أو حروق شديدة.

الأطفال أو كبار السن.

مرضى السرطان.

الأشخاص المستخدمين للقسطرة البولية أو الوريدية

عادة ما تبدأ أعراض تسمم الدم بسرعة كبيرة حتى في المراحل الأولى، والأعراض الأولية الأكثر شيوعًا هي:

قشعريرة برد، حمى، التنفس بسرعة كبيرة، سرعة دقات القلب.

تبدأ الأعراض الأكثر حدة في الظهور مع تقدم تسمم الدم دون علاج مناسب وتشمل هذه ما يلي:

الارتباك أو عدم القدرة على التفكير بوضوح، قيء وغثيان، النقاط الحمراء التي تظهر على الجلد،

انخفاض حجم البول، عدم كفاية تدفق الدم، صدمة.