دونالد ترامب يهنئ رائدتي الفضاء الأميركيتين بخروجهما التاريخي إلى العالم المفتوح

هنأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رائدتي الفضاء الأميركيتين، كريستينا كوك وجيسيكا مائير، بتنفيذهما أول خروج ثنائي بين النساء إلى الفضاء المفتوح من متن المحطة الفضائية الدولية.

وفي اتصال مباشر مع المحطة، الجمعة، قال ترامب مخاطبا رائدتي الفضاء: "أنا أعلم أنكما مشغولتان بأعمال عاجلة، لكنني وجدت الاتصال معكما ضروريا. أداؤكما رائع. يوجد إلى جانبي هنا نائب الرئيس، مايك بينس، ومدير وكالة ناسا، جيم برايدنستاين، وابنتي إيفانكا، ومن دواعي سرورنا أن نتواصل بصورة مباشرة مع رائدتي الفضاء الأمريكيتين اللتين تصنعان التاريخ بعملهما خارج المحطة الفضائية الدولية".

وتابع: "إنها المرة الأولى في التاريخ التي تعمل فيها امرأتان معا في الفضاء المفتوح".

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وتعمل كريستينا كوك وجيسيكا مائير على تبديل إحدى بطاريات التغذية الكهربائية التي تعطلت نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي لم ينعكس على سلامة طاقم المحطة أو سير التجارب العلمية الجارية على متنها، لكنه أفقدها التغذية الإضافية بالتيار الكهربائي.

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