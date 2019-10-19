واشنطن ـ رولا عيسى
هنأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رائدتي الفضاء الأميركيتين، كريستينا كوك وجيسيكا مائير، بتنفيذهما أول خروج ثنائي بين النساء إلى الفضاء المفتوح من متن المحطة الفضائية الدولية.
وفي اتصال مباشر مع المحطة، الجمعة، قال ترامب مخاطبا رائدتي الفضاء: "أنا أعلم أنكما مشغولتان بأعمال عاجلة، لكنني وجدت الاتصال معكما ضروريا. أداؤكما رائع. يوجد إلى جانبي هنا نائب الرئيس، مايك بينس، ومدير وكالة ناسا، جيم برايدنستاين، وابنتي إيفانكا، ومن دواعي سرورنا أن نتواصل بصورة مباشرة مع رائدتي الفضاء الأمريكيتين اللتين تصنعان التاريخ بعملهما خارج المحطة الفضائية الدولية".
وتابع: "إنها المرة الأولى في التاريخ التي تعمل فيها امرأتان معا في الفضاء المفتوح".
اقرا ايضاً:
ابنة دونالد ترامب تغرد بأشعار لجلال الدين الرومي وتساؤلات حول المقصود منها
وتعمل كريستينا كوك وجيسيكا مائير على تبديل إحدى بطاريات التغذية الكهربائية التي تعطلت نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي لم ينعكس على سلامة طاقم المحطة أو سير التجارب العلمية الجارية على متنها، لكنه أفقدها التغذية الإضافية بالتيار الكهربائي.
قد يهمك ايضاً:
مغنية أميركية شهيرة تدافع عن العرب وتصف دونالد ترامب بـ"المضطرب"
ناشطة سويدية تغضب بسبب تجاهل الرئيس الأميركي لها
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب يهنئ رائدتي الفضاء الأميركيتين بخروجهما التاريخي إلى العالم المفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.