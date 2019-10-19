شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تمدد الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمدد الأوعية الدموية هو انتفاخ يحدث في الأوعية الدموية بالشريين الجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي كل ما يخض تمدد الأوعية، وطرق التعامل معه، وذلك وفقا لموقع "HEALTH LINE".

ما هي حالة تمدد الأوعية الدموية؟

هي مشكلة يتعرض لها البعض، ويتم خلالها حدوث انتفاخ في الأوعية الدموية الخاصة بشريين الجسم، وهذا الأمر يعرض الشريان للتمزق ويتسبب حدوث نزيف داخلي وفي حالة عدم الإلحاق بالمريض يتسبب في هذا الأمر التعرض للوفاة.

ما هي أعراض الاصابة بتمدد الأوعية الدموية؟

هناك العديد من الأعراض الخاصة بتمدد الأوعية والتي يجب التعرف عليها تجنبا لحدوث أي مضاعفات، ومنها:

-تورم في الجسم.

-وجود كتل في الجسم.

-الشعور بألم شديد.

-زيادة ضربات القلب.

-الشعور بالدوخة.



اعراض تمدد الاوعية الدموية

من هم الأشخاص المعرضون للإصابة بتمدد الأوعية الدموية؟

هناك بعض الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتمدد الاوعية الدموية، ومنهم:

-الأشخاص المصابون بارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية هم الأكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية، ولذا يجب تنظيم نسبته في الدم.

Advertisements

-إذا كان لديك تاريخ وراثي للإصابة بأمراض القلب، فأنت أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

-كما أن الأشخاص المدخنون أيضا أكثر عرضة للإصابة بمرض تمدد الأوعية الدموية.

-السمنة لها دور كبير في زيادة ارتفاع نسبة الإصابة بتمدد الأوعية الدموية.

-خلال فترة الحمل تكون المرأة أكثر عرضة لهذا الأمر.

ما هي طرق الوقاية من الإصابة بتمدد الأوعية الدموية؟

-تناول طعام صحي وأبتعد عن الأطعمة الثقيلة والغنية بالدهون.

-عليك علاج ارتفاع ضغط الدم وتنظيم نسبته في الدم.

-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاعه.

-المواظبة علي ممارسة التمارين الرياضية.

-ابتعد عن الضغوط العصبية والنفسية.