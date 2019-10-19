الأهلي المصري يفاضل بين ثنائي المنتخب الأوليمبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الثنائي محمود مرعي وأسامة جلال مدافعا وادي دجلة وإنبي تواليا والمنتخب الأوليمبي المصري، دائرة المرشحين لتدعيم خط دفاع فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصدر بلجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن الثنائي تم عرضه على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، من أجل اختيار أحدهما تمهيدا للتعاقد معه.

وكان فايلر قدم أول طلباته لمسؤولي النادي قبل الميركاتو الشتوي المقبل، مطالبا بضرورة التعاقد مع مدافع جديد، لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وجاء طلب فايلر في ظل إصابة محمود متولي، المنضم مؤخرا من صفوف الإسماعيلي، خلال مباراة السوبر المصري أمام الغريم الزمالك التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

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إصابة متولي لم تكن السبب الوحيد لطلب فايلر، ولكن الغياب المتكرر بسبب الإصابات العضلية لرامي ربيعة، إضافة إلى عدم جاهزية سعد الدين سمير للمشاركة في المباريات، دفعت المدرب السويسري لطلب ضم مدافع جديد.

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بأن تلاحم المباريات طوال الموسم، يحتاج لوجود أكثر من لاعب في كل مركز من أجل خلق منافسة بين اللاعبين ومواجهة شبح الإصابات والإيقافات.

يذكر أن محمود مرعي وأسامة جلال من العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي المصري بقيادة شوقي غريب، الذي يستعد لخوض منافسات كأس أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 بطوكيو.