ضمن حملة "أوقف العدوى".. رئيس "صحة أبوظبي" يحصل على تطعيم الإنفلونزا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ضمن حملة التطعيم التي نظمتها دائرة الصحة أبوظبي للأنفلونزا، الخميس.

وجاءت حملة التطعيم تحت شعار "أوقف العدوى"، في بادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية، ودوره المحوري في الوقاية والحد من انتشارها.

وشهدت الحملة مشاركة العديد من العاملين في الدائرة، والذين حرصوا على أخذ التطعيم المجاني الذي تم توفيره من قبل شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".



وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد أنه لطالما كان تحقيق "أبوظبي مجتمع معافى" هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه دائرة الصحة أبوظبي، ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الدائرة بشكل متواصل لتعزيز الوقاية بين أفراد المجتمع في الإمارة وجعلها أسلوب حياة مستداما.



وأضاف: "الوقاية خير من قنطار علاج، والتطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا، وعليه أدعو الجميع للحصول على التطعيم، والمساهمة في وقف عدوى انتشارها في المجتمع".

