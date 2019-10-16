4 أهداف لليوم العالمي للأغذية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الأربعاء، اليوم العالمي للأغذية تحت شعار "نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم"، بهدف التوعية بخطورة نمط الغذاء غير الصحي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1980 قراراً باعتبار 16 أكتوبر/تشرين الأول موعداً للاحتفال بيوم الغذاء العالمي، بهدف تعزيز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل مَن يعانون الجوع، من حيث الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي والنظام الغذائي الصحي للجميع.

نظام الغذاء الصحي هو الذي يلبي الاحتياجات الغذائية للأفراد عن طريق تقديم أغذية كافية وآمنة ومغذية ومتنوعة تؤدي إلى حياة نشطة وتقلل من خطر الإصابة بالمرض.

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ويشمل الغذاء الصحي الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والأغذية المنخفضة الدهون والسكر والملح.

ويوضح الإنفوجراف التالي أهم الحقائق بشأن اليوم العالمي للأغذية:



