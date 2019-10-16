شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية لإصابتك بأمراض القلب من ضمنها تورم القدمين وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأعراض التي يصاب بها الشخص دون علمه أنها إشارة علي إصابته بأمراض القلب، وهذه الأعراض سنتعرف عليها لأنها تعد جرس إنذار لك ويشير إلى زيادة فرص إصابتك بمشاكل في القلب ويجب توخي الحذر منها، لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية.

وخلال الأسطر القادمة سنعرف أن الإصابة بمشاكل في القلب ليست فقط الشعور بضيق في النفس أو ألم في الصدر، ولكن هناك بعض العلامات الأخرى التي يقدمها موقع "webmed".

التعرض للإصابة بتورم في القدمين يعد من أعراض الإصابة بأمراض القلب، وتكون علامة علي حدوث خلل في وظائف القلب، كما أن الصلع يعتبر من العلامات التحذيرية للإصابة بمرض القلب خاصة إذا كان الشخص يعاني من الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، أو زيادة نسبة الكولسترول.

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ونجد أن التعرض لتورم أو التهاب في اللثة من علامات الإصابة بمشاكل في القلب، لأن تعرض اللثة لمشكلة ما يعد دليلا علي ضعف في الدورة الدموية وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

والتعرض للتوتر أو القلق التي يصاحبها الشعور بزيادة ضربات القلب تعد من علامات الإصابة بأمراض القلب، ويجب توخي الحذر منها بشكل كبير، ويعد أيضا زيادة الوزن الغير مبرر من الأمور التي تشير إلى وجود مشكلة في القلب، ويجب توخي الحذر من هذا الأمر لأنه يعد من علامات تعرض القلب للارتشاح.