شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإمساك أهمها تناول الكثير من منتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك يعنى أن حركات الأمعاء لديك صعبة أو تحدث بشكل أقل من المعتاد، والجميع تقريبا يمر من خلال ذلك في مرحلة ما.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD” فتختلف المدة الزمنية المعتادة بين حركات الأمعاء بشكل كبير من شخص لآخر، وبعض الناس يدخلون الحمام ثلاث مرات في اليوم، والبعض الآخر لديهم عدة مرات في الأسبوع.
- قلة حركات الأمعاء.
- مشكلة في وجود حركة الأمعاء.
- البراز الصلب أو الصغير.
- شعور بأن كل شيء لم يخرج.
- انتفاخ البطن.
وقد تشعر أيضًا أنك بحاجة إلى مساعدة لتفريغ أمعائك، مثل الضغط على بطنك أو استخدام إصبع لإزالة البراز من أسفل.أسباب الإصابة بالإمساك
بعض أسباب الإمساك تشمل:
- التغييرات في ما تأكله أو أنشطتك.
- لا توجد كمية كافية من الماء أو الألياف في نظامك الغذائي.
- تناول الكثير من منتجات الألبان.
- عدم ممارسة الرياضة.
- مقاومة الرغبة في الدخول إلى الحمام.
- ضغط عصبى.
- الإفراط في استخدام المسهلات.
- بعض الأدوية (خاصة أدوية الألم القوية مثل المخدرات ومضادات الاكتئاب وحبوب الحديد).
- الأدوية المضادة للحموضة التى تحتوى على الكالسيوم أو الألومنيوم.
- اضطرابات الاكل.
- متلازمة القولون العصبي.
- الحمل.
- مشاكل في الأعصاب والعضلات في الجهاز الهضمي.
- سرطان القولون.
- الأمراض العصبية مثل مرض الشلل الرعاش أو التصلب المتعدد.
- قصور الغدة الدرقية (يسمى قصور الغدة الدرقية).
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