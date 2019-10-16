إجراء قانوني مفاجئ من تركي آل الشيخ مع مجلس الأهلي المصري

في خطوة جديدة لتحسين العلاقات المشتركة، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تنازله رسميا عن جميع القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية قد كلف مستشاريه بدعاوى قضائية ضد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتحقيق في الهدايا والتبرعات التي وجهها للنادي.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري.. دعما للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي.. وأطلب من الجميع سواء المحامون أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار.. عفا الله عما سلف".

ويُعَد تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد مجلس إدارة النادي الأهلي تطورا مهما في علاقة الرئيس الشرفي السابق للنادي بالمجلس الحالي، بعدما شهد الموسم الماضي بعض الخلافات التي دفعت مالك ألميريا لتحريك دعاوى قضائية، قبل أن يقرر التنازل عنها جميعا.

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وجاءت الخطوة التي أقبل عليها تركي آل الشيخ، الثلاثاء، بعدما شهد الأسبوع الأخير مجموعة من التطورات؛ حيث قرر، الإثنين، التنازل عن كل القضايا المرفوعة من قبل مستشاريه القانونيين بشأن الإساءة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك": "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة.. لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي.. وعفا الله عما سلف.. والمسامح كريم".

وجاء التنازل عن القضايا بعد أيام قليلة من نشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" تمنى من خلاله الشفاء للخطيب بعد أنباء عن حاجة رئيس الأهلي لتدخل طبي وجراحي جديد بسبب آلام الظهر التي يعاني منها.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ضد الخطيب، هاجمه فيها بضراوة، لكن آل الشيخ خالف التوقعات وكتب قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه.. نتفق ونختلف.. لكنني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق.. أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام".

يذكر أن تركي آل الشيخ كان أحد أقوى الداعمين لمجلس إدارة محمود الخطيب منذ نجاحه في انتخابات النادي الأهلي ديسمبر/كانون الأول 2017، وأسهم في تدعيم الفريق بعدد من الصفقات القوية حتى نشبت بعض الخلافات بين الطرفين، والتي كانت مقدمة لحدوث الأزمات.