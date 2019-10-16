اتجاه لتأجيل قمة الأهلي والزمالك لدواعٍ أمنية

أكد مصدر باتحاد الكرة المصري أن الجهات الأمنية طلبت من المسؤولين في الاتحاد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وأوضح المصدر أن الاتحاد لم تتم مخاطبته عبر القنوات الرسمية بشأن التأجيل، ولكن بعض الاتصالات وصلت للمسؤولين في الاتحاد لتأجيل المباراة، في ظل حساسية الوضع والاحتقان بين جماهير القطبين حاليا.

وبحسب ما أكده المصدر، فإن اتحاد الكرة يرفض بشكل قاطع تأجيل القمة، لأن التأجيل سيؤثر على انتظام المسابقة، التي تسير بصورة جيدة حتى الآن، كما أن الاتحاد ينتظر (الثلاثاء) الخطاب الرسمي من الأمن بشأن تحديد ملعب المباراة في حالة إقامتها وعدم تأجيلها.

ومن المنتظر أن يقام اللقاء على استاد "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، وبدون حضور الجماهير، علما بأن القرار الرسمي بخصوص ملعب المباراة لم يصدر حتى الآن.

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ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم في التوصل لحل واتفاق مع الأمن خلال الساعات الجارية، ويضغط بقوة حتى لا يتم تأجيل المواجهة المهمة بين الأهلي والزمالك.

من جانبه، قال اللواء علاء مقلد، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، في تصريحات لمراسل "العين الرياضية": "حتى الآن الزمالك لم يتلقَّ أي مكاتبات رسمية بتأجيل المباراة، وأيضا لم يتلقَّ أي اتصالات من مسؤولي اتحاد الكرة بشأن تأجيل المباراة".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، صرح في وقت سابق بأنه سيطلب تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي، بسبب المباراة الأفريقية بين الفريق الأبيض ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي تم تحديد 24 أكتوبر موعدا جديدا لها، غير أن النادي الأبيض تراجع عن هذه الخطوة، خشية رفض الطلب.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما فاز بكل مبارياته في الجولات الـ3 الماضية من المسابقة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا، بفارق الأهداف خلف بيراميدز والمقاولون العرب.

وتغلب الأهلي على الزمالك مطلع الموسم الجاري بنتيجة 3-2 في مباراة كأس السوبر المصري للموسم قبل الماضي (2017-2018).