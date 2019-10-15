9 حيل لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

هل تريدين حرق الدهون وإنقاص الوزن؟ يمكنكِ الوصول إلى ذلك بمجموعة حيل سريعة لحرق ونسف الدهون للأبد. إليكِ أبرزها، يمكن إدخالها إلى روتينك اليومي؛ للحصول على قوام مثالي بسرعة غير متوقعة:



1. لا تنسي أن تشربي

الماء يساعد على تعزيز الأيض، يمكنكِ تناول 1-2 كوب من الماء قبل 30 دقيقة من كل وجبة.



2. الانتباه إلى طعامك

يجب ألا تتناولي طعامك وأنتِ تشاهدين التلفزيون؛ حتى لا تفرطي في الأكل بشراهة، ولا تتحدثي كذلك في الهاتف وأنتِ تأكلين.



3. استخدام العيدان

عند استخدام عيدان تناول الطعام؛ فهي تجعلك تتناولين طعامك ببطء، سوف يساعدك ذلك على الشعور بالامتلاء، مع كمية أقل من الطعام.



4. النوم أكثر

البقاء في السرير لفترة أطول له تأثير كبير على التمثيل الغذائي ومستويات الهرمونات والحفاظ على لياقتك البدنية. وأنتِ لا تفعلين شيئاً أثناء النوم؛ فإن جسمك يحرق ما بين 50 و100 سعرة حرارية في الساعة.



5. النوم في البرد

إن النوم بدرجة حرارة 19 مئوية، يساعد جسمك على التخلص من السعرات الحرارية؛ لأنه يحرق الدهون؛ للحفاظ على درجة حرارته.



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6. إضافة بعض الدهون

إضافة بعض الدهون يساعد على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بكِ، وحرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، وحتى رائحة الحمضيات أو النعناع، يمكن أن تقلل من شهيتك؛ لذلك لا تهمليها.



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7. تنظيف أسنانك بالفرشاة

اجعلي من المعتاد تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة. سيمنعك ذلك من الذهاب لجزء آخر من الطعام؛ لأنه لا يُمكنك تذوق الطعام عندما تكون لديكِ نكهة المنثول في فمك.



8. اضحكي!

وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة، فعندما نضحك؛ فإن إنفاقنا على الطاقة يزيد بنسبة تصل إلى 20٪.



9. استخدام الكمادات الساخنة

عليكِ استخدام الكمادات الساخنة؛ إذا كنتِ تريدين التأثير على حجم أجزاء معينة من الجسم، أكثرها شعبية كمادات الملح أو الزنجبيل، ويمكنك استخدام مجفف الشعر.

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