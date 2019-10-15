فوائد قص شعر المولود بعد الأربعين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 07:44 مساءً - تنتشر عادة قص شعر المولود بعد الأربعين داخل الوطن العربي، فهي عادة توارثتها الكثير من الأمهات دون أن يعين فوائد قص شعر المولود بعد بلوغه أربعين يوماً. الدكتور «عصام البقلي» استشاري الجراحات التجميلة، يوضح أن الطفل الحديث الولادة يولد بمادّة دهنية تقيه مما يمكن أن يتعرض له من حوادث غير مقصودة، وثبت علمياً أن هذه المادة تلتصق ببصيلات الشعر. قص شعر المولود حث الرسول «صلى الله عليه وسلم» على حلق رأس المولود، وذلك لتجنب الأضرار التي يمكن أن تسبّبها المادة الدهنية في رأس المولود ومن أجل التخلص من الميكروبات التي يحملها الشعر.

أكد «البقلي» أن حلاقة الشعر بعد بلوغه الأربعين يوماً، تحمي رأس المولود من ميكروبات الولادة .

قص شعر المولود بعد الأربعين يحفّز الشعر على النموّ، يفتح مسامّ فروة الرأس، كما يساعد في زيادة قوة السمع والبصر ويحسّن أداءها. Advertisements كيفية قص شعر المولود بعد الأربعين يتم قص شعر المولود خلال فترة النهار، لأن أغلب الأطفال خلال هذه الفترة يصبحون أكثر هدوءاً، وأقل انزعاجاً وغضباً.

إلهاء الطفل ببعض الألعاب، للتأكد من راحته وعدم إصابته بنوبات من البكاء. دهن رأس الطفل برغوة الصابون قبلَ البدء بالحلق.

يحلق رأس الطفل في اتجاه نمو الشعر، لكي لا يصاب بجروح أو ندوب.

توضع شفرة الحلاقة في الماء لإزالة الشعر عن الطفل.

تنظيف رأس الطفل باستخدام فوطة أو منديل مبلل بالماء. يفضّل أن تعمد الأم إلى تحميم الرضيع للتأكد من عدم وجود شعر مقصوص برأسه أو جسمه، واستبدال ملابسه بالكامل.

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