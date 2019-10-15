تعرَّف على رغبات الأميرة بياتريس في حفل زفافها والتوقعات الأقرب للتنفيذ

يتقرر أن يقام حفل زفاف الأميرة بياتريس (PRINCESS BEATRICE) على صديقها رجل الأعمال الإيطالي الأصل إدواردو ما بيلي موزي (Edoardo Mapelli Mozzi) في عام 2020 ، وذلك طبقا لبيان رسمي صدر عن قصر باكنغهام في شهر سبتمبر في هذا العام، البيان كشف عن أن الأميرة بياتريس خطبت خلال عطلة قصيرة في إيطاليا في وقت سابق من هذا العام، وأن حفل زفافها سيقام في العام المقبل، كما وعد البيان بالإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بحفل الزفاف في المستقبل القريب، حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن أي تفاصيل جديدة أو إضافية متعلقة بحفل زفاف الأميرة بياتريس إلا أن الأسابيع الماضية شهدت ظهور العديد من التقارير والشائعات التي تتحدث عن حفل زفاف.

ومن بين أبرز التقارير التي تحدثت عن حفل زفاف الأميرة بياتريس المرتقب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن رغبة الأميرة بياتريس في إقامة حفل زفافها في إيطاليا وكيف أن جدتها ملكة بريطانيا قد حالت بينها دون ذلك، بسبب عدم رغبة الملكة في السفر خارج حدود المملكة المتحدة، وقبلها تحدثت الصحيفة في تقرير آخر عن انشغال دوقة يورك والدة الأميرة بياتريس في البحث عن مكان ملائم في إيطاليا لإقامة حفل زفاف الأميرة بياتريس.

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انتشرت مؤخرا تقارير أخرى تتحدث عن تخطيط الأميرة بياتريس لإقامة حفل زفافها في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور والتي سبق لها وأن استضافت العديد من حفلات الزفاف الملكية، بما في ذلك حفل زفاف الأمير هاري (Prince Harry)، وحفل زفاف الأميرة يوجين (Princess Eugenie) في العام الماضي، إلا أن تقرير جديد نشره موقع Mail on Sunday تحدث عن أن الأميرة بياتريس لا تخطط لإقامة حفل زفافها في كنيسة سانت جورج كما تحدث أيضا عن تخطيطها لتجاهل العديد من التقاليد الملكية في حفل الزفاف، بما في ذلك تقليد تجول العروس في عربة ملكية في الشوارع المحيطة بالمكان الذي سيقام فيه حفل زفافها، لتحية أفراد الجمهور.

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من بين الشائعات أو التقارير الأخرى التي ارتبطت بحفل زفاف الأميرة بياتريس ما قيل عن تخطيط الأميرة بياتريس لدعوة خطيبة إدواردو ما بيلي السابقة ووالدة طفله الوحيد لحضور حفل الزفاف وتخطيطها لاختيار الطفل ليكون أحد الأطفال المشاركين في حفل زفاف إلى جانب أطفال أبناء عمومتها.

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