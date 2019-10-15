شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. لون البراز الأبيض علامة على مشكلة صحية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من المشاكل الصحية قد تصيب الجهاز الهضمى بعضها بسيط ويمكن علاجه بسهوله وبعضها قد يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة ، البراز الأبيض يمكن أن يكون من أعراض حالة أكثر خطورة، تحتاج إلى العديد من الفحوصات الطبيه العاجلة لاكتشاف السبب ورائها ، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

غالبًا ما يؤدي نقص الصفراء إلى حدوث براز أبيض ، ونقص الصفراء يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة خطيرة.

ما هو الصفراء؟

الصفراء هي سائل هضمي يقوم الكبد بإنتاجه ويتم تخزينه في المرارة أثناء العملية الهضمية ،يتم إفراز الصفراء في الأمعاء الدقيقة لتحطيم الدهون إلى أحماض دهنية.

من بين الوظائف المهمة الأخرى يساعد الصفراء في القضاء على الكوليسترول ومنتجات النفايات، مثل البيليروبين الصفراء يعطي البراز لونه البني النموذجي.

غالبًا ما يكون نقص الصفراء في البراز ناتجًا عن انسداد القناة الصفراوية ، و القناة الصفراوية هي أنبوب يوصل الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة يمكن لعدد من الحالات أن تسبب انسدادًا بما في ذلك:

حصوات المرارة،الأورام (القنوات الصفراوية أو البنكرياس)،التهاب القناة الصفراوية، الغدد الليمفاوية المتضخمة في الشق العرضي للكبد ، الخراجات بالقناة الصفراوية، الطفيليات .

أعراض انسداد القناة الصفراوية

إلى جانب البراز الأبيض ، هناك أعراض أخرى لهذه الحالة وهى :

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اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين)

ألم في البطن (الجانب الأيمن العلوي)

غثيان

قيء

حمى

البول الداكن

قد يكون البراز الأبيض أحيانًا أحد أعراض مرض الكبد. هناك العديد من أسباب أمراض الكبد ، بما في ذلك:التهاب الكبد A، b، c، سرطان الكبد، سرطان القناة الصفراوية، داء ترسب الأصبغة الدموية.