شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يكتنف وفاة نجمة البوب الكوري الشهيرة سولي والان مع التفاصيل

يكتنف الغموض حول سبب وفاة نجمة البوب الكوري الشهيرة سولي.

وذكرت وسائل إعلام، أن نجمة البوب الكوري الشهيرة سولي، توفيت في منزلها بالقرب من العاصمة الكورية سيول عن عمر ناهز 25 عاما، ولم يتم تأكيد سبب وفاتها بشكل رسمي حتى الآن.

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وذكرت الشرطة الكورية وفق ما بثته قناة "BBC" إنهم يحققون في سبب وفاتها ويذهبون إلى افتراض أنها ربما تكون قد قتلت نفسها، ولا يزال البحث جاريا حول وجود رسالة انتحار من عدمه.

وتحدثت الفنانة الكورية الشهيرة، التي تمتلك أكثر من 5 ملايين متابع على إنستجرام، قبل أيام من وفاتها مع عدد من البرامج التلفزيونية وأكدت انها تعاني من الاكتئاب وأنها تتظاهر بالسعادة، وأن حياتها فارغة، وذلك عقب حالات التنمر والإساءة التي تعرضت لها عبر الإنترنت.