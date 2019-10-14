لهذه الأسباب تجنبي وضع المكياج أثناء ممارسة الرياضة

سواء أكنت تمارسين نشاطاً خفيفاً أو تمريناً مكثفاً، فإن وضع المكياج أثناء التمرينات الرياضية يمكن أن يؤثر سلباً على بشرتك.

فيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية تجعلك تتفادين استخدام المكياج قبل الدخول إلى صالة الألعاب الرياضية:

１- الإصابة بالالتهابات

بما أن التمرين هو وسيلة رائعة لطرد السموم من الجسم، فإن الماكياج قد يقوم بحبس هذه السموم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات.

２- توسع المسام

في حين يمكن علاج حب الشباب والمسام المسدودة، فإن الضرر الأكبر يكون عبر توسع مسام الجلد، وبما أن التمرينات الرياضية تفتح المسام، فإن استخدام المكياج قد يؤدي إلى انسدادها مما يؤدي إلى توسعها بشكل مفرط مع ممارسة المزيد من التمارين الرياضية.

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３- تهيج الجلد

إذا كانت لديك بشرة حساسة، فيجب عليك الابتعاد عن المكياج أثناء التمرين، لأنه يمكن أن يسبب تهيجاً واحمراراً في البشرة.

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