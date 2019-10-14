الصيام المتقطع.. 6 طرق اتّبعيها في الحمية لإنقاص وزنك حسب المطلوب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت حمية الصوم المتقطع بشكل رسمي هي حمية العصر، وربما يعود الفضل في ذلك لكونها الحمية المفضلة لعدد من المشاهير أمثال جينا جيمسون، فانيسا هادجنز وهالي بيري. ولمن لا يعلمون الكثير عن تلك الحمية، فهي خطة غذائية تعتمد على الأكل والصوم في الوقت نفسه (وتقتصر فقط على المياه، الشاي والقهوة)، وخلال ساعات الأكل يمكنك تناول كل ما تحبينه، وهذا هو سبب شعبيتها لدى كثيرين.

لكن يجب في الوقت نفسه معرفة أنها لا تناسب الجميع؛ لأنها تعدّ حمية صعبة بالفعل على بعض الناس، لاسيما هؤلاء الذين يحبون تناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم.

وفيما يلي 6 من أبرز طرق تلك الحمية وأكثرها شعبية:

1- طريقة 16:8: تنطوي على الصوم كل يوم لمدة 16 ساعة وقصر عدد ساعات الأكل اليومي لـ 8 ساعات فقط، وتعني تلك الطريقة لمعظم الناس عدم تناول أي شيء بعد العشاء وتجنب الإفطار، وإمكانية تناول الأكل بين الظهر والساعة الـ 8 مساءً.

ونوه الباحثون إلى أن تلك الطريقة قد تكون مجدية بالفعل في جهود إنقاص الوزن، وتبين من إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرًا أن متتبعي تلك الطريقة يفقدون حوالي 3 % من وزن أجسامهم وينخفض لديهم كذلك ضغط الدم، كما ثبت أن اتباع تلك الطريقة قد يساعد في السيطرة على الشهية في نهاية المطاف.

2- طريقة 5:2: تعني تناول الطعام بصورة طبيعية على مدار 5 أيام في الأسبوع مع الرجوع لتناول 20% من السعرات الحرارية اليومية خلال اليومين المتبقيين من الأسبوع، وتنطوي تلك الطريقة على خسارة قدر أكبر من الدهون والوزن مقارنة بعملية تقييد السعرات الحرارية يومًا بعد يوم كما اتضح في دراسة أجريت عام 2017.

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3- طريقة صوم يوم بديل: كما يبدو من اسمها، فهي تنطوي على الصوم يومًا بعد يوم، وهناك عدة نسخ مختلفة من تلك الطريقة، ويسمح بعضها بحوالي 500 سعرة حرارية في أيام الصوم، وبعضها يشجع على التقليل من السعرات أو التوقف عنها تمامًا في أيام الصوم، هذا ولم تحسم الدراسات جدوى تلك الطريقة في إنقاص الوزن.

4- طريقة الأكل ثم التوقف ثم الأكل: تنطوي على الصوم لمدة 24 ساعة كاملة مرة أو مرتين أسبوعيًا، واللافت أنه لا توجد أبحاث حاليًا عن تلك الطريقة بالتحديد، لكن لكونها تحد من تناول السعرات، فإنها قد تساعد على فقدان الوزن في الأخير.

5- طريقة 14:10: طريقة مشابهة لطريقة 16:8 لكنها تنطوي على الصوم لمدة 14 ساعة وتناول الطعام لمدة 10 ساعات، ويسهل اتباعها ربما عن طريقة 16:8؛ لأنها تتيح عدد ساعات أطول لتناول الطعام، لكنها قد تكون أقل فعالية فيما يتعلق بإنقاص الوزن.

6- طريقة المحارب: تختلف عن الطرق السابق ذكرها، لأن أغلبية الأكل الذي يتم تناوله يكون في المساء، وتنطوي على تناول مقادير صغيرة فقط من الخضر والفواكه الطازجة خلال النهار، ثم تناول وجبة واحدة كبيرة ليلاً خلال فترة السماح وهي 4 ساعات. هذا ولا توجد أبحاث محددة عن تلك الطريقة، لكن بما أن فترات الصوم بها ما زالت تسمح بتناول بعض الطعام، فإنها قد تكون أكثر عملية لبعض الناس.