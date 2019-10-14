شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء الجوارب المبلولة أثناء النوم يقضى على نزلات البرد؟.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد هى المرض الأكثر شعبية وشيوعا فى كل بلدان العالم خلال فصلى الخريف والشتاء، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، سوف يصاب البالغون في المتوسط بمرتين أو ثلاثة نزلات برد كل عام فى حين أن الأطفال سيصابون أكثر، وفقا لموقع " healthline".

وما يصاحب نزلات البرد من سيلان الأنف ، انسداد الأنف ، العطس ، السعال ، الصداع ، آلام الجسم ، والتهاب الحلق.

يبحث الجميع عن علاج للتخلص من تلك الأعراض المزعجة ، وعلاج شعبي واحد هو ارتداء الجوارب الرطبة على السرير. ارتداء الجوارب الرطبة على السريرعلى الرغم من عدم وجود أبحاث سريرية تدعم ادعاءاتهم ، إلا أن دعاة ارتداء الجوارب المبللة للنوم لعلاج نزلات البرد مقتنعون بأن هذه الممارسة فعالة. ارتداء الجوارب الرطبة على السريرعلى الرغم من عدم وجود أبحاث سريرية تدعم ادعاءاتهم ، إلا أن دعاة ارتداء الجوارب المبللة للنوم لعلاج نزلات البرد مقتنعون بأن هذه الممارسة فعالة.

فعندما تبدأ القدمين في البرودة ، تنقبض الأوعية الدموية الموجودة في قدميك ، مما يؤدي إلى إرسال المواد الغذائية الموجودة بالدم إلى الأنسجة والأعضاء، ثم عندما تبدأ القدمين في الإحماء ، تمدد الأوعية الدموية ، والتي تطلق السموم في الأنسجة.

تشتمل التقنية الموصى بها أكثر من زوجان من الجوارب: زوج واحد من الجوارب القطنية الرقيقة وزوج واحد من الجوارب الصوفية الثقيلة والطريقة كالآتى:

1- انقع قدميك بالماء الدافئ حتى تتحول قدميك إلى اللون الوردي (من 5 إلى 10 دقائق).

2- بينما تمرغ قدميك بالماء الدافئ ، انقع الجوارب القطنية في الماء البارد.

3- عندما تكون قدميك جاهزة ، قم بتجفيفهما ثم أخرج الجوارب القطنية وضعها على قدميك.

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4- ضع الجوارب الصوفية الجافة على الجوارب القطنية المبللة.

5- دخل إلى السرير ، وقم بتغطية قدميك ، ثم في صباح اليوم التالي ، قم بإزالة كلا الزوجين من الجوارب.

ولكن لا يوجد دليل علمي على أن ارتداء الجوارب الرطبة للنوم سوف يعالج نزلات البرد ، ولكن هناك أدلة قصصية، حيث يعتقد البعض انه يعمل بنفس تأثير الدواء الوهمى .

ويعرف تأثير الدواء الوهمي بأنه "ظاهرة تحدث عندما يتسبب التدخل الطبي الوهمي في تحسين حالة المريض بسبب العوامل المرتبطة بتصور المريض للتدخل".

في بعض الأحيان ، إذا كان الناس يعتقدون أن العلاج سينجح ، فإن ذلك يكون ناجحًا - على الرغم من أنه من الناحية العلمية ، لا ينبغي أن يحدث.

وتتمتع بعض العلاجات الشعبية الشائعة ببعض الدعم العلمي المحتمل لهذه الحالة ، بما في ذلك: