تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سردين مقلي مقرمش

سمك السردين من الأطعمة ذات القيمة الغذائية الكبيرة بسبب احتوائه على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم .

يمكن تحضير السردين بأكثر من طريقة ، تعرف اليوم على طريقة عمل السردين المقلي وتعرف على سر قرمشته

المقادير

*يكفي 5 أشخاص*

نصف كيلو سردين طازج

1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي * ملح

1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي * فلفل أسود

ملعقة صغيرة *ملعقة شاي * بابريكا أو شطة (حسب الرغبة )

3 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام* زيت زيتون (45 مل )

ملعقة صغيرة *ملعقة شاي * كمون

2 فص كبير ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام* عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام* أوراق كزبرة

3 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام* ورق بقدونس

3 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام* ورق نعناع

زيت للقلي

1 كوب كبير دقيق أبيض (120 جرام )



طريقة عمل سردين مخلل في المنزل



خطوات التحضير



نحضر سمك السردين طازج نقوم بتنظيفه من القشور والأحشاء ونقطع الرأس والذيل

نضع السمك في اناء به ماء وملح لمدة نصف ساعة حتى نتخلص من رائحته

نحضر وعاء لتحضير التتبيلة ، نضع فيه ورق النعناع و ورق البقدونس و أوراق الكزبرة و زيت الزيتون والكمون و الثوم المفروم و عصير الليمون ، ثم نخلط المكونات جيدًا

نقوم بحشو السمك بالتتبيلة من الداخل وتغطيته بها من الخارج

نحضر اناء نضع بيه الدقيق الأبيض و البابريكا أو الشطة و الملح و الفلفل الأسود ، ثم نخلط المكونات جيدًا حتى يختلط الدقيق بالملح والفلفل والبابريكا

نغطي السمك المتبل بالكامل من جميع الجوانب بخليط الدقيق

نحضر مقلاه بها زيت للقلي ونضعها على نار عالية حتى يسخن الزيت ثم نضع السمك فيه لمدة دقيقتين على كل جهة ، ونخرجه عندما يصبح لونه ذهبيًا

الان سمك السردين المقلي جاهز للتقديم مع الطحينة



سر نجاح طريقة عمل سمك السردين المقلي :

عدم الزيادة في مقادير التوابل الا البابريكا نضعها على حسب الرغبة

بعد تتبيل السمك ووضعه في الدقيق مباشرة نقوم بقليه مباشرة (عدم ترك مدة طويلة بين تتبيل ووضع السمك في الدقيق وتحميره)

المحافظة على لون الزيت فاتح أثناء القلي

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فائدة السمك السردين :

سمك السردين من أهم الأطعمة المفيدة والغنية البروتينات لذلك هي مفيدة لبناء العضلات

يساعد سمك السردين على التخفيف من أثار التقدم في العمر مثل تحسين مظهر الجلد و التخفيف من مشكلة ترهل شبكية العين

السعرات الحرارية في السمك السردين:

يحتوي كل 100 جرام من سمك السردين على 191 سعر حراري

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