شكرا لقرائتكم خبر عن مع قدوم الشتاء.. إزاى تحمى نفسك من التهابات الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمثل هذا الوقت من العام بداية التهاب الجيوب الأنفية وسيلان الأنف ، والآذان المسدودة ، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أوضح الباحثون أن معظم الأمراض التي تصيب الجيوب الأنفية تسببها الفيروسات، ولكن يمكن أيضًا إلقاء اللوم على البكتيريا.

وقالت الدكتورة جيسيكا جرايسون ، أستاذة مساعدة في طب الأنف والأذن والحنجرة بجامعة ألاباما في برمنجهام، في بيان صحفي "عندما يقول الناس إنهم يعانون من ضغط الجيوب الأنفية ، فقد يعني ذلك احتقان الأنف".

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وقالت جرايسون إن استخدام محلول الملح داخل الأنف يمكن أن يساعد أيضًا في غسل الممرات الأنفية، وفي الأيام القليلة الأولى من الإصابة.

ونصحت جرايسون بتعاطى تطعيم الانفلونزا للتخفيف من شدة أعراض البرد التى يمكن أن تسبب مشاكل للجيوب الأنفية.

وأوضحت أن هناك بعض الأبحاث تؤكد على أن تناول الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكالي والقرنبيط قد يساعد في منع الالتهابات الفيروسية، وآخر نصيحة تشمل: العلاج بمكملات الزنك وحمض ليبويك.