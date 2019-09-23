شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأغذية المضرة لمريض السرطان؟.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل مرض نوعية معينة من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى عملية الشفاء، فعند إصابتك بنزلات البرد الشديد يتطلب عليك تناول الأطعمة الغنية بفتيامين "سي"، لأنها تساهم بشكل كبير فى القضاء على هذا الفيروس، وهذا الأمر يطبق أيضا على مرضى السرطان، لأن هذا المرض يتطلب منهم تناول بعض الأغذية التى تساهم فى قتل الخلايا السرطانية بالغذاء، ولكن هناك بعض الأطعمة أيضا المضرة لحياة مريض السرطان، وهذه الأنواع من الأطعمة سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع ".cancer".

الأطعمة الغنية بمادة الجلوتين، أى القمح والشعير والشوفان، فهذه الأطعمة لا تقضى على الخلايا السرطانية المتواجدة فى الجسم، بل تتسبب فى شعور المريض بألم شديد، ولذا يجب التخلى عن تناولها واستبدالها بالأرز والبطاطس.

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الأطعمة الغنية بفيتامين ب، الذي يتسبب في حدوث انقسام الخلايا في الجسم والدم، ومنها اللحوم الحمراء كالكبدة واللحوم الخاصة بالطهي، ولذا يمكنك تناول الأسماك والدواجن فهي لحوم بيضاء ولا تسبب مشاكل لمريض السرطان.

السكر الأبيض يعد أوائل الممنوعات علي مريض السرطان، لأن الخلايا السراطنية تتغذي عليه، وتعرضه لإصابته بالعديد من المضاعفات الخاصة بالمرض، ولذا علي المريض الإبتعاد عنها بشكل نهائي.