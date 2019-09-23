أزياء طفلك في اليوم الوطني السعودي 89

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 08:16 مساءً - يحتفل الشعب السعودي يوم 23 سبتمبر باليوم الوطني السعودي، وهنا تبدأ الأمهات في التحضير لظهور أبنائهن بأبهى حلة احتفالاً باليوم الوطني.



لذلك اخترنا لك 10 إطلالات لأبنائك مجموعة من الماركات العالمية بدرجات الأخضر والأبيض لكي يتألق بها طفلك في اليوم الوطني.



وقد تنوعت الخيارات بالنسبة للفتيات بين الفساتين القصيرة والبلايز والتنانير القصيرة بالونين الأبيض والأخضر، وكذلك الصبيان التي جاءت ملابسهم متنوعة بين القمصان والبنطلونات الطويلة والقصيرة وكذلك بالون العلم السعودي، والتي تناسب الزيارات الصباحية أو المسائية البسيطة.

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