شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين تعرف على أسباب الإصابة بتمزق الغضروف الهلالى وخطورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمزق الغضروف هى أحد أشهر إصابات الركبة وتنتشر كثيرًا بين الرياضيين خاصة الغضروف الهلالي وتحدث تلك الحاله إلى الأنشطة الخاطئة التى يقوم بها الشخص مثل دوران الركبة أو التفافها بقوة خاصة مع زيادة الوزن وزيادة التحميل على الركبتين.





تمزق الغضروف

ووفقا لموقع "webmed" تحتوى كل ركبة على هلالين وهو غضروف على هيئة حرف C وله دور مهم فى تسهل الحركة حيث إنه يعمل كوسادة بين عظمة الساق وعظمة الورك ويسبب تمزق الغضروف الهلالي الشعور بالألم والورم وصعوبة في الحركة وثنى الركبة.

قد تساعد بعد العلاجات المنزلية البسبطة فى تخفيف أعراضه مثل الراحة ووضع كمادات الثلج ولكن فى الكثير من الحالات يتطلب الأمر إجراء إصلاح جراحي لعلاج تمزق الغضروف الهلالي.

تشمل أعراض تمزق الغضروف الهلالى إحساس بالفرقعة، تورم أو تيبس الركبة، شعور بالألم خاصة عند لف الركبة، صعوبة في بسط الركبة بالكامل.

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ويحدث تمزق الغضروف الهلالي نتيجة لالتواء الركبة أو السقوط أو التعرض لحادث أو الجلوس في وضع القرفصاء طويلاً أو حمل أشياء ثقيلة.

بالإضافة لذلك فإن كبار السن الذين يعانون من مشاكل سابقة بالركبة معرضون للإصابة بحالة تمزق الغضروف الهلالى.

ولاعبو كرة القدم أيضًا من أكثر الفئات المعرضة للإصابة بتمزق الغضروق الهلالى، وتؤدى تلك الحالة إلى عدم استقرار الركبة وعدم القدرة على تحريكها بشكل طبيعي وألم مستمر.