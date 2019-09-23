شكرا لقرائتكم خبر عن لو مصاب بالدوالى.. الوقوف لفترات طويلة السبب فى الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور علامات على أحد أعضاء الجسم ذات اللون الأزرق، كالأرداف أو الأقدام أو البطن، من علامات الإصابة بالدوالي، لذا عليك التعرف على الدوالى، وهى أوردة دموية متوسعة نتيجة لضعف الصمامات الصغيرة فى العضو، تكون سببا فى عدم قدرة عودة الدم إلى الأسفل، وهنا يصاب الشخص بها بسبب التوسع والتمدد الذى حدث فى الأوردة.

ونجد أن الأشخاص الذين يتعرضون للوقوف لفترات زمنية طويلة هم الأكثر عرضة للإصابة بالدوالى، وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday"، لافتا أن النساء هن الأكثر عرضة، خاصة فى حالة الإصابة بزيادة الوزن الملحوظ أو خلال فترة الحمل.

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الدوالي

وهناك العديد من الأسباب الأخرى المسببة للإصابة بالدوالى، ومنها التاريخ الوراثى للشخص، فنجد أن الأشخاص المتواجد فى عائلتهم الدوالى هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وأيضا الأشخاص المصابون بالسمنة أى بزيادة الوزن هم الأكثر عرضة نتيجة لعدم قدرة الدم على التدفق بالشكل الكافى.

وعندما تصبح المرأة حاملا يزداد فرص إصابتها بالدوالى نتيجة للتغيرات الهرمونية التى تطرق على حياتها، فعدم تدفق الدم بالشكل الذى يحتاجه الجسم من الأمور المسببة لهذا الأمر، وأيضا لا يستطيع شخص نكران أن الحمل يتسبب فى الضغط على الأوردة.