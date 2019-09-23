شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يساهم فقر الدم فى انتشار حمى الضنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى الضنك مرض خطير ينتشر عبر لسعات البعوض، حيث تنتشر لدغات البعوض الزاعجة، وتنمو وتتكاثر خاصة في المياه المتراكمة.

وغالبا ما ينتشرمرض حمى الضنك أثناء نقص تغذية الدم الحديدى، ووفقا لعالم المناعة بجامعة كاليفورنيا "بينجوا وانج" فى دراسته التى نُشرت في مجلة "Nature" تم التأكد من وجود صلة بين انتشار فيروس حمى الضنك ونوعية الدم.

وكجزء من هذه الدراسة، اقترح الباحثون أنه ينبغي تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد لتلبية نقص الحديد أو فقر الدم، وربط البحث أيضا الفرق في مستويات الدم للمواد المختلفة لدى الأفراد.

وقام باحثون بإجراء دراسة مشتركة عن طريق إجراء سلسلة من التجارب للتحقق مما إذا كان هذا قد يكون السبب وراء اندلاع حمى الضنك في معظم الحالات.

وتبرع يعض المتطوعين الأصحاء بإعطاء عينات دمائهم، علاوة على ذلك ، تمت إضافة فيروس حمى الضنك إلى كل عينة الدم، ثم تم تغذية هذه العينات ببعوض حمى الضنك للتحقق من عدد المصابين من كل دفعة.

Advertisements

واختلفت النتائج من كل عينة دم، ومع ذلك تم إجراء الاتصال الأقرب إلى مستويات الحديد في الدم.



البعوض الناقل لحمى الضنك

أغذية غنية بالحديد لمنع فقر الدم

فيما يلي بعض المواد الغذائية الغنية بالحديد ، والتي يجب تضمينها في نظامك الغذائي: