شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنزيمات الكبد مؤشر خطر.. تعرف على الأسباب وأشهر الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع إنزيمات الكبد قد تكون علامة أن كبد الشخص لا يعمل بشكل صحيح، فإذا أظهرت نتائج فحص الدم أنزيمات الكبد مرتفعة فهذه علامة على وجود مشكله كامنة يجب الكشف عنها فورا وعلاجها خشية استمرار الضرر الواقع على الكبد.

السبب الأكثر شيوعًا لارتفاع إنزيمات الكبد هو مرض الكبد الدهني تشير الأبحاث إلى أن 25-51 ٪ من الأشخاص الذين لديهم إنزيمات الكبد المرتفعة لديهم هذه الحالة.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" تشمل الحالات الصحية الأخرى التي تسبب ارتفاع إنزيمات الكبد التالى:

- متلازمة الأيض.

- التهاب الكبد.

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- تليف الكبد و تندب أنسجته.

كما يمكن أن تسبب بعض الأدوية بما في ذلك بعض مسكنات الألم والعقاقير المخفضة للكوليسترول إرتفاع أنزيمات الكبد

هناك أيضا مرض الكبد الدهني الذى يحدث نتيجة لتراكم الدهون في الكبد.

الفيروسات الكبدية من أهم الأسباب أيضا لارتفاع نسبة إنزيمات الكبد بالدم، وهناك عدة سلالات مختلفة من التهاب الكبد A ، B ، C ، D ، و E. وأعراض جميع السلالات متشابهة.

تشمل أعراض التهاب الكبد الوبائى إعياء وألم العضلات وألم المفاصل والغثيان وفقدان الشهيةو آلام في المعدة والبول الداكن و حكة الجلد واصفرار العينين والجلد.

كما يعاني الشخص المصاب بتليف الكبد من تندب دائم في الكبد مما يمنعه من العمل بشكل صحيح وقد يؤدي في النهاية إلى فشل الكبد، وتشمل أعراض تليف الكبد التعب وحكة الجلد.