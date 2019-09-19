شكرا لقرائتكم خبر عن خليك نشيط.. اعرف أهمية الرياضة لصحة دماغك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النشاط البدنى والعقلى من أكثر الأشياء التى يمكنها أن تحافظ على المهارات المعرفية وتقلل خطر الإصابة بالخرف أو الزهايمر، وتوصى منظمات الصحة بعمل تمارين رياضية بما لا يقل عن 150 دقيقة فى الأسبوع للحفاظ على الصحة، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الرياضة لتحسين صحة الدماغ، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وقال آرون بونر جاكسون، دكتوراه في علم النفس العصبي، "التمارين البدنية مفيدة للغاية للحفاظ على صحة الدماغ، حتى في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض الزهايمر، لذلك ، للحفاظ على إدراكك وعقلك يجب أن تمارس التمارين الرياضية بانتظام.



الرياضة

كيف تساعد ممارسة الرياضة صحة عقلك؟

النشاط البدني قد يفيد المخ بعدة طرق ، مثل:

-تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

-تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

Advertisements

-الحد من الالتهابات.

-خفض مستويات هرمونات التوتر.

-قد توفر التمارين الرياضية فوائد للدماغ، مثل زيادة سمك القشرة الدماغية وتحسين سلامة الألياف العصبية التي تربط الخلايا العصبية في الدماغ، كما أنها تعزز المرونة العصبية، وقدرة عقلك على تكوين روابط عصبية جديدة وتحسين الذاكرة.



الرياضة وصحة المخ

وتشير الأبحاث إلى أن الانخراط في أنشطة محفزة عقلياً يساعد في بناء مهارات معرفية، ويعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين حصلوا على مستوى تعليمي عالٍ أو تعرضوا لمزيد من الأنشطة المحفزة للدماغ قد يكونون أكثر مرونة في مواجهة الآثار السلبية.

وهذه المهارات والعادات الجديدة تخلق روابط أكثر بين خلايا الدماغ، فكلما زاد عدد الأشياء الجديدة التي نتعلمها، زاد عدد الاتصالات بين الخلايا فى المخ وبالتالى تحسن المهارات المعرفية.