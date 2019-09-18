تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب

القاهرة - لايف ستايل
مقادير بطاطس مهروسة بالحليب
- البطاطس : 500 غراماً (مقطّعة إلى أرباع)
- حليب : نصف كوب
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
طريقة تحضير بطاطس مهروسة بالحليب
1- ضعي البطاطس في قدر واغمريها بالماء، اسلقي البطاطس لـ15-20 دقيقة، ثمّ صفّيها من الماء وضعيها في وعاء.
2- في قدر على حرارة هادئة، ضعي الحليب والزبدة، حرّكي المزيج حتى تذوب الزبدة بالكامل ثمّ أطفئي النار.
3- أضيفي مزيج الحليب إلى البطاطس، اهرسي المزيج بواسطة هراسة البطاطس حتى تحصلي على قوام كريمي وناعم، نكّهي بالملح والفلفل الأسود.
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