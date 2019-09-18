تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب



مقادير بطاطس مهروسة بالحليب

- البطاطس : 500 غراماً (مقطّعة إلى أرباع)

- حليب : نصف كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير بطاطس مهروسة بالحليب

1- ضعي البطاطس في قدر واغمريها بالماء، اسلقي البطاطس لـ15-20 دقيقة، ثمّ صفّيها من الماء وضعيها في وعاء.

2- في قدر على حرارة هادئة، ضعي الحليب والزبدة، حرّكي المزيج حتى تذوب الزبدة بالكامل ثمّ أطفئي النار.

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3- أضيفي مزيج الحليب إلى البطاطس، اهرسي المزيج بواسطة هراسة البطاطس حتى تحصلي على قوام كريمي وناعم، نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

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