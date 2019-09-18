شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يسبب تسوس الأسنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسوس الأسنان من أكثر المشاكل الصحية المزعجة التى قد تحدث لأى شخص، ويمكن أن يحدث تسوس الأسنان بسبب البكتيريا، كما يمكن أن تسهم العديد من العوامل المختلفة فى تطور تسوس الأسنان، نتعرف على أبرز أسباب تسوس الأسنان فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "step to health".

تسوس الأسنان يضر بالمينا، الطبقة السطحية للسن ثم يتقدم تدريجياً حتى يصلوا إلى الجزء الأعمق من السن.

فى أغلب الأحيان، تتسبب البكتيريا فى تسوس الأسنان، وهذه البكتيريا تزيل المعادن من مينا الأسنان، مسببة التسوس والمنتجات السكرية تغذى البكتيريا التى تدمر مينا الأسنان.

لماذا يحدث تسوس الأسنان؟

وجود البكتيريا ليس هو الشيء الوحيد الذى يؤدى إلى هذا المرض، ولكن هناك عوامل خطر أخرى:

-انخفاض درجة حموضة الفم بسبب استهلاك المشروبات الغازية، والأطعمة الحمضية.

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-نظام غذائى غنى بالسكر والحلويات.

-سوء نظافة الفم.

-انخفاض إنتاج اللعاب أو جفاف الفم.

-تشوهات مينا الأسنان، مثل نقص التنسج.

-أمراض اللثة.

يبدأ التسوس على الأسنان كالبقع البيضاء بسبب ترقق المينا وضعفها، إذا استمر فقدان المعادن، ستزداد الحالة سوءًا وسيظهر تجويف أصفر داكن اللون.

بمجرد أن يصل تسوس الأسنان إلى عاج الأسنان، ستصبح السن حساسة للغاية للأطعمة الباردة والساخنة والحلوة.

ويستمر تسوس وبمجرد وصوله إلى جذر السن، سيكون الألم شديدًا. ومن الممكن أن تتشكل العدوى أو خراج الأسنان عند جذر السن أو العصب.